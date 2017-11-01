《香港重要政经日程》--11月1日-11月23日

================== 今日重要政经消息=================
11月1日（周三）
11:30 国际娱乐股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月2日（周四）
联想集团公布中期业绩。
新意网公布第一季业绩。
香港宽频公布全年业绩。
10:00 数码通股东周年大会。
10:00 联众在中国举行股东特别大会。
11月3日（周五）
公布9月份零售销售数字。
日经公布10月份香港PMI。
晶苑国际首日挂牌。
金沙中国公布第三季业绩。
11月7日（周二）
公布10月底止外汇储备资产数字。
先进半导体公布第三季业绩。
民银资本公布中期业绩。
阳光油砂公布第三季业绩。
德莱建业公布中期业绩。
*电讯数码控股公布中期业绩。
12:00 中华汽车股东周年大会。
11月8日（周三）
阅文集团首日挂牌。
港交所公布第三季业绩。
领展房产基金公布中期业绩。
*中国心连心化肥公布第三季业绩。
*德昌电机公布中期业绩。
11:00 中国电力股东特别大会。
14:00 国银租赁在中国举行股东特别大会。
11月9日（周四）
*普天通信首日挂牌。
中国生物制药公布第三季业绩。
宏利金融公布第三季业绩。
伟易达.HK>公布中期业绩。
*佐丹奴国际公布第三季业绩。
12:00 新鸿基地产股东周年大会。
11月10日（周五）
公布第三季GDP。
恒生指数第三季检讨。
*凯知乐国际首日挂牌。
*瑞声科技公布第三季业绩。
*鹰美公布中期业绩。
*依利安达公布第三季业绩。
*俄铝公布第三季业绩。
*高鑫零售公布第三季业绩。
09:00 联想集团股东周年大会。
09:30 新天绿色能源在中国举行股东特别大会。
11月13日（周一）
康师傅公布第三季业绩。
*卜蜂国际公布第三季业绩。
*正大企业国际公布第三季业绩。
*麦达斯控股公布第三季业绩。
10:30 时代集团股东周年大会。
15:00 瑞安建业股东特别大会。
11月14日（周二）
中芯国际公布第三季业绩。
11月15日（周三）
腾讯公布第三季业绩。
*香港兴业国际公布中期业绩。
*双运控股首日挂牌。
12:00 国浩集团股东周年大会。
20:00 腾讯第三季业绩电话会议/网络直播。
11月16日（周四）
公布8-10月失业率。
11月17日（周五）
11:00 新创建股东周年大会。
*万嘉集团公布中期业绩。
11月20日（周一）
香港投资基金公会第11届年会。
中国旺旺公布第三季业绩。
11:00 新世界百货中国股东周年大会。
11月21日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
12:00 新世界发展股东周年大会。
11月22日（周三）
16:00 高银金融股东周年大会。
11月23日（周四）
*利记公布中期业绩。
*华信地产财务公布中期业绩。
*宝光实业公布中期业绩。
14:30 思捷环球股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)