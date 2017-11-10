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《香港重要政经日程》--11月10日-11月30日
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2017年11月10日 / 凌晨2点53分 / 1 天前

《香港重要政经日程》--11月10日-11月30日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

11月10日（周五）

公布第三季GDP。

恒生指数第三季检讨。

凯知乐国际首日挂牌。

瑞声科技公布第三季业绩。

鹰美公布中期业绩。

依利安达公布第三季业绩。

俄铝公布第三季业绩。

高鑫零售公布第三季业绩。

津上机床中国公布中期业绩。

09:00 联想集团股东周年大会。

09:30 新天绿色能源在中国举行股东特别大会。

16:00 春泉产业信托股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

11月13日（周一）

雷蛇首日挂牌。

康师傅公布第三季业绩。

卜蜂国际公布第三季业绩。

正大企业国际公布第三季业绩。

麦达斯控股公布第三季业绩。

宝胜国际公布第三季业绩。

裕元集团公布第三季业绩。

新秀丽公布第三季业绩。

壹传媒公布中期业绩。

本间高尔夫公布第三季业绩。

10:30 时代集团股东周年大会。

15:00 瑞安建业股东特别大会。

11月14日（周二）

中芯国际公布第三季业绩。

中国黄金国际公布第三季业绩。

兴胜创建公布中期业绩。

九龙仓集团宣布特别中期股息。

10:00 中国农产品交易股东特别大会。

11月15日（周三）

腾讯公布第三季业绩。

香港兴业国际公布中期业绩。

双运控股首日挂牌。

百盛集团公布第三季业绩。

阿里健康公布中期业绩。

石药集团公布第三季业绩。

利标品牌公布中期业绩。

09:00 首创置业在中国举行股东特别大会。

10:00 先施股东特别大会。

12:00 国浩集团股东周年大会。

20:00 腾讯第三季业绩电话会议/网络直播。

11月16日（周四）

公布8-10月失业率。

荣威国际首日挂牌。

易鑫集团首日挂牌。

新兴印刷首日挂牌。

东方报业集团公布中期业绩。

太兴置业公布中期业绩。

德永佳集团公布中期业绩。

佑威国际公布中期业绩。

11:00 香港国际建投股东特别大会。

11月17日（周五）

11:00 新创建股东周年大会。

14:30 克莉丝汀在中国举行股东特别大会。

万嘉集团公布中期业绩。

信利国际公布第三季业绩。

11月20日（周一）

香港投资基金公会第11届年会。

中国旺旺公布第三季业绩。

欧舒丹.HK>公布中期业绩。

09:00 中国宏桥在中国举行股东特别大会。

10:30 佑威国际股东特别大会。

11:00 新世界百货中国股东周年大会。

11:00 中泛控股股东特别大会。

15:00 中国泛海金融股东特别大会。

11月21日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

金山软件公布第三季业绩。

周大福公布中期业绩。

神州租车公布第三季业绩。

创维数码公布中期业绩。

10:00 香港国际建投股东特别大会。

12:00 新世界发展股东周年大会。

11月22日（周三）

东方表行公布中期业绩。

15:00 卓能集团股东周年大会。

16:00 高银金融股东周年大会。

11月23日（周四）

利记公布中期业绩。

华信地产财务公布中期业绩。

宝光实业公布中期业绩。

11:00 中国食品股东特别大会。

14:30 思捷环球股东周年大会。

11月24日（周五）

煜荣集团公布中期业绩。

沿海家园公布中期业绩。

*中国国家文化产业公布中期业绩。

11月27日（周一）

公布10月份进出口数字。

东英金融投资公布中期业绩。

15:30 中国建筑股东特别大会。

*11月28日（周二）

亚积邦租赁公布中期业绩。

威高国际公布中期业绩。

*11月29日（周三）

建福集团公布中期业绩。

宏基资本公布中期业绩。

有利集团公布中期业绩。

*11月30日（周四）

公布10月份零售销售数字。

公布10月底M3货币供应。

公布10月底外汇基金总资产。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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