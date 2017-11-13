《香港重要政经日程》--11月13日-11月30日

================== 今日重要政经消息=================
11月13日（周一）
雷蛇首日挂牌。
康师傅公布第三季业绩。
卜蜂国际公布第三季业绩。
正大企业国际公布第三季业绩。
麦达斯控股公布第三季业绩。
宝胜国际公布第三季业绩。
裕元集团公布第三季业绩。
新秀丽公布第三季业绩。
壹传媒公布中期业绩。
本间高尔夫公布第三季业绩。
10:30 时代集团股东周年大会。
*14:30 星展丰盛理财数码开户及零售银行业务发展记者会。
15:00 瑞安建业股东特别大会。
*16:30 瑞银推出针对女性客户服务UBS Unique记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月14日（周二）
中芯国际公布第三季业绩。
中国黄金国际公布第三季业绩。
兴胜创建公布中期业绩。
九龙仓集团宣布特别中期股息。
10:00 中国农产品交易股东特别大会。
11月15日（周三）
腾讯公布第三季业绩。
香港兴业国际公布中期业绩。
双运控股首日挂牌。
百盛集团公布第三季业绩。
阿里健康公布中期业绩。
石药集团公布第三季业绩。
利标品牌公布中期业绩。
09:00 首创置业在中国举行股东特别大会。
10:00 先施股东特别大会。
12:00 国浩集团股东周年大会。
20:00 腾讯第三季业绩电话会议/网络直播。
11月16日（周四）
公布8-10月失业率。
荣威国际首日挂牌。
易鑫集团首日挂牌。
新兴印刷首日挂牌。
东方报业集团公布中期业绩。
太兴置业公布中期业绩。
德永佳集团公布中期业绩。
佑威国际公布中期业绩。
11:00 香港国际建投股东特别大会。
11月17日（周五）
11:00 新创建股东周年大会。
14:30 克莉丝汀在中国举行股东特别大会。
万嘉集团公布中期业绩。
信利国际公布第三季业绩。
11月20日（周一）
香港投资基金公会第11届年会。
中国旺旺公布第三季业绩。
欧舒丹.HK>公布中期业绩。
09:00 中国宏桥在中国举行股东特别大会。
10:30 佑威国际股东特别大会。
11:00 新世界百货中国股东周年大会。
11:00 中泛控股股东特别大会。
15:00 中国泛海金融股东特别大会。
11月21日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
金山软件公布第三季业绩。
周大福公布中期业绩。
神州租车公布第三季业绩。
创维数码公布中期业绩。
10:00 香港国际建投股东特别大会。
12:00 新世界发展股东周年大会。
11月22日（周三）
东方表行公布中期业绩。
15:00 卓能集团股东周年大会。
16:00 高银金融股东周年大会。
11月23日（周四）
利记公布中期业绩。
华信地产财务公布中期业绩。
宝光实业公布中期业绩。
11:00 中国食品股东特别大会。
14:30 思捷环球股东周年大会。
11月24日（周五）
煜荣集团公布中期业绩。
沿海家园公布中期业绩。
*中国国家文化产业公布中期业绩。
11月27日（周一）
公布10月份进出口数字。
东英金融投资公布中期业绩。
15:30 中国建筑股东特别大会。
*11月28日（周二）
亚积邦租赁公布中期业绩。
威高国际公布中期业绩。
*11月29日（周三）
建福集团公布中期业绩。
宏基资本公布中期业绩。
有利集团公布中期业绩。
*11月30日（周四）
公布10月份零售销售数字。
公布10月底M3货币供应。
公布10月底外汇基金总资产。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)