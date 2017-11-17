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《香港重要政经日程》--11月17日-12月1日
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2017年11月17日 / 凌晨1点55分 / 1 天前

《香港重要政经日程》--11月17日-12月1日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

11月17日（周五）

11:00 新创建股东周年大会。

14:30 克莉丝汀在中国举行股东特别大会。

万嘉集团公布中期业绩。

信利国际公布第三季业绩。

================== 近期重要政经消息=================

11月20日（周一）

香港投资基金公会第11届年会。

中国旺旺公布第三季业绩。

欧舒丹.HK>公布中期业绩。

09:00 中国宏桥在中国举行股东特别大会。

10:30 佑威国际股东特别大会。

11:00 新世界百货中国股东周年大会。

11:00 中泛控股股东特别大会。

15:00 中国泛海金融股东特别大会。

15:00 罗兵咸永道和城市土地学会发表《2018年亚太区房地产市场新兴趋势》报告。

11月21日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

金山软件公布第三季业绩。

神州租车公布第三季业绩。

创维数码公布中期业绩。

睿见教育公布全年业绩。

DYNAM JAPAN公布中期业绩。

华宝国际公布中期业绩。

10:00 香港国际建投股东特别大会。

12:00 新世界发展股东周年大会。

*14:30 高力国际香港房地产市场展望记者会。

*16:45 周大福公布中期业绩记者会。

11月22日（周三）

东方表行公布中期业绩。

宇华教育公布全年业绩。

安贤园中国公布中期业绩。

*德祥地产公布中期业绩。

*东方表行集团公布中期业绩。

15:00 卓能集团股东周年大会。

16:00 高银金融股东周年大会。

11月23日（周四）

九仓置业首日挂牌。

利记公布中期业绩。

华信地产财务公布中期业绩。

宝光实业公布中期业绩。

互太纺织公布中期业绩。

*博雅互动公布第三季度业绩。

*富士高实业公布中期业绩。

*中港照相公布中期业绩。

*金山工业公布中期业绩。

10:00 中国恒大股东特别大会。

10:00 协合新能源股东特别大会。

11:00 中国食品股东特别大会。

14:30 思捷环球股东周年大会。

*15:30 莎莎国际公布中期业绩记者会。

11月24日（周五）

煜荣集团公布中期业绩。

沿海家园公布中期业绩。

中国国家文化产业公布中期业绩。

中民控股公布中期业绩。

*现恒建筑公布中期业绩。

*景福集团公布中期业绩。

*金利丰金融公布中期业绩。

*保华集团公布中期业绩。

*胜龙国际公布中期业绩。

10:00 信利国际股东特别大会。

16:00 龙光地产股东特别大会。

11月27日（周一）

公布10月份进出口数字。

东英金融投资公布中期业绩。

中国燃气公布中期业绩。

枫叶教育公布全年业绩。

银基集团公布中期业绩。

大家乐公布中期业绩。

*耀才证券金融公布中期业绩。

*震雄集团公布中期业绩。

*远东发展公布中期业绩。

*融众金融公布中期业绩。

*银基集团公布中期业绩。

09:00 荣华能源股东特别大会。

15:30 中国建筑股东特别大会。

11月28日（周二）

亚积邦租赁公布中期业绩。

威高国际公布中期业绩。

波司登公布中期业绩。

*亚洲煤业公布中期业绩。

*凯联国际酒店公布中期业绩。

*AV CONCEPT HOLD公布中期业绩。

*金源米业公布中期业绩。

*万华媒体公布中期业绩。

*威高国际公布中期业绩。

*维他奶国际公布中期业绩。

11月29日（周三）

建福集团公布中期业绩。

宏基资本公布中期业绩。

有利集团公布中期业绩。

*资本策略地产公布中期业绩。

*中国环保能源公布中期业绩。

*佳宁娜公布中期业绩。

*结好控股公布中期业绩。

*六福集团公布中期业绩。

*长江制衣公布中期业绩。

09:30 宏华集团股东特别大会。

11:00 海航实业集团股东特别大会。

11月30日（周四）

公布10月份零售销售数字。

公布10月底M3货币供应。

公布10月底外汇基金总资产。

*中国水务公布中期业绩。

*冠忠巴士集团公布中期业绩。

*新华通讯频媒公布中期业绩。

*进智公共交通公布中期业绩。

12月1日（周五）

11:00 中国电力清洁能源股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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