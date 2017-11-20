《香港重要政经日程》--11月20日-12月1日

================== 今日重要政经消息=================
11月20日（周一）
香港投资基金公会第11届年会。
中国旺旺公布第三季业绩。
欧舒丹.HK>公布中期业绩。
09:00 中国宏桥在中国举行股东特别大会。
10:30 佑威国际股东特别大会。
11:00 新世界百货中国股东周年大会。
11:00 中泛控股股东特别大会。
15:00 中国泛海金融股东特别大会。
15:00 罗兵咸永道和城市土地学会发表《2018年亚太区房地产市场新兴趋势》报告。
================== 近期重要政经消息=================
11月21日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
金山软件公布第三季业绩。
神州租车公布第三季业绩。
创维数码公布中期业绩。
睿见教育公布全年业绩。
DYNAM JAPAN公布中期业绩。
华宝国际公布中期业绩。
10:00 香港国际建投股东特别大会。
12:00 新世界发展股东周年大会。
14:30 高力国际香港房地产市场展望记者会。
16:45 周大福公布中期业绩记者会。
11月22日（周三）
东方表行公布中期业绩。
宇华教育公布全年业绩。
安贤园中国公布中期业绩。
德祥地产公布中期业绩。
东方表行集团公布中期业绩。
15:00 卓能集团股东周年大会。
16:00 高银金融股东周年大会。
11月23日（周四）
九仓置业首日挂牌。
利记公布中期业绩。
华信地产财务公布中期业绩。
宝光实业公布中期业绩。
互太纺织公布中期业绩。
博雅互动公布第三季度业绩。
富士高实业公布中期业绩。
中港照相公布中期业绩。
金山工业公布中期业绩。
10:00 中国恒大股东特别大会。
10:00 协合新能源股东特别大会。
11:00 中国食品股东特别大会。
14:30 思捷环球股东周年大会。
15:30 莎莎国际公布中期业绩记者会。
11月24日（周五）
煜荣集团公布中期业绩。
沿海家园公布中期业绩。
中国国家文化产业公布中期业绩。
中民控股公布中期业绩。
现恒建筑公布中期业绩。
景福集团公布中期业绩。
金利丰金融公布中期业绩。
保华集团公布中期业绩。
胜龙国际公布中期业绩。
10:00 信利国际股东特别大会。
16:00 龙光地产股东特别大会。
11月27日（周一）
公布10月份进出口数字。
东英金融投资公布中期业绩。
中国燃气公布中期业绩。
枫叶教育公布全年业绩。
银基集团公布中期业绩。
大家乐公布中期业绩。
耀才证券金融公布中期业绩。
震雄集团公布中期业绩。
远东发展公布中期业绩。
融众金融公布中期业绩。
银基集团公布中期业绩。
09:00 荣华能源股东特别大会。
15:30 中国建筑股东特别大会。
11月28日（周二）
亚积邦租赁公布中期业绩。
威高国际公布中期业绩。
波司登公布中期业绩。
亚洲煤业公布中期业绩。
凯联国际酒店公布中期业绩。
AV CONCEPT HOLD公布中期业绩。
金源米业公布中期业绩。
万华媒体公布中期业绩。
威高国际公布中期业绩。
维他奶国际公布中期业绩。
11月29日（周三）
建福集团公布中期业绩。
宏基资本公布中期业绩。
有利集团公布中期业绩。
资本策略地产公布中期业绩。
中国环保能源公布中期业绩。
佳宁娜公布中期业绩。
结好控股公布中期业绩。
六福集团公布中期业绩。
长江制衣公布中期业绩。
09:30 宏华集团股东特别大会。
11:00 海航实业集团股东特别大会。
11月30日（周四）
公布10月份零售销售数字。
公布10月底M3货币供应。
公布10月底外汇基金总资产。
中国水务公布中期业绩。
冠忠巴士集团公布中期业绩。
新华通讯频媒公布中期业绩。
进智公共交通公布中期业绩。
12月1日（周五）
11:00 中国电力清洁能源股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)