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《香港重要政经日程》--11月24日-12月29日
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2017年11月24日 / 凌晨12点22分 / 2 天前

《香港重要政经日程》--11月24日-12月29日

3 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

11月24日（周五）

煜荣集团公布中期业绩。

沿海家园公布中期业绩。

中国国家文化产业公布中期业绩。

中民控股公布中期业绩。

现恒建筑公布中期业绩。

景福集团公布中期业绩。

金利丰金融公布中期业绩。

保华集团公布中期业绩。

胜龙国际公布中期业绩。

*09:00 亚洲物流及航运会议。

10:00 信利国际股东特别大会。

16:00 龙光地产股东特别大会。

*17:15 冰雪集团IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

11月27日（周一）

公布10月份进出口数字。

东英金融投资公布中期业绩。

中国燃气公布中期业绩。

枫叶教育公布全年业绩。

银基集团公布中期业绩。

大家乐公布中期业绩。

耀才证券金融公布中期业绩。

震雄集团公布中期业绩。

远东发展公布中期业绩。

融众金融公布中期业绩。

银基集团公布中期业绩。

09:00 荣华能源股东特别大会。

15:30 中国建筑国际股东特别大会。

11月28日（周二）

亚积邦租赁公布中期业绩。

威高国际公布中期业绩。

波司登公布中期业绩。

亚洲煤业公布中期业绩。

凯联国际酒店公布中期业绩。

AV CONCEPT HOLD公布中期业绩。

金源米业公布中期业绩。

万华媒体公布中期业绩。

威高国际公布中期业绩。

维他奶国际公布中期业绩。

中国泛海金融公布中期业绩。

翠华控股公布中期业绩。

11月29日（周三）

建福集团公布中期业绩。

宏基资本公布中期业绩。

有利集团公布中期业绩。

资本策略地产公布中期业绩。

中国环保能源公布中期业绩。

佳宁娜公布中期业绩。

结好控股公布中期业绩。

六福集团公布中期业绩。

长江制衣公布中期业绩。

民众金融科技公布中期业绩。

迪生创建公布中期业绩。

泛海集团及泛海酒店公布中期业绩。

力宝及力宝华润公布中期业绩。

09:30 宏华集团股东特别大会。

11:00 海航实业集团股东特别大会。

11月30日（周四）

公布10月份零售销售数字。

公布10月底M3货币供应。

公布10月底外汇基金总资产。

中国水务公布中期业绩。

冠忠巴士集团公布中期业绩。

新华通讯频媒公布中期业绩。

进智公共交通公布中期业绩。

天鸽互动公布第三季度业绩。

国美零售公布第三季度业绩。

华南城公布中期业绩。

五龙电动车公布中期业绩。

五龙动力公布中期业绩。

10:00 裕元股东特别大会。

12月1日（周五）

11:00 中国电力清洁能源股东特别大会。

14:00 同仁堂国药股东特别大会。

12月4日（周一）

10:20 亚太资源股东特别大会。

15:00 越秀房地产基金单位持有人特别大会。

12月5日（周二）

09:00 冠捷科技股东特别大会。

11:00 巨涛海洋石油股东特别大会。

12月6日（周三）

网龙公布第三季度业绩。

15:00 天津港发展股东特别大会。

12月7日（周四）

公布11月底止外汇储备资产数字。

12月8日（周五）

10:00 万达酒店股东特别大会。

10:00 飞达帽业股东特别大会。

10:00 中国金茂股东特别大会。

11:30 正大企业国际股东特别大会。

15:00 熊猫绿能股东特别大会。

12月12日（周二）

10:00 胜狮货柜股东特别大会。

10:00 三一国际在中国举行股东特别大会。

10:00 华润医药股东特别大会。

12月15日（周五）

09:15 寰亚传媒股东周年大会。

10:00 香港宽频股东周年大会。

10:00 丰德丽股东周年大会。

10:00 中粮控股股东特别大会。

11:00 丽新发展股东周年大会。

12月18日（周一）

公布9至11月失业率。

09:30 国药控股在中国举行股东特别大会。

10:00 浙江沪杭甬在中国举行股东特别大会。

12月19日（周二）

14:30 中煤能源在中国举行股东特别大会。

12月20日（周三）

09:00 中航科工在中国举行股东特别大会。

10:00 秦皇岛港股份在中国举行股东特别大会。

14:00 中化化肥股东特别大会。

12月21日（周四）

公布11月份消费物价指数（CPI）。

12月25日（周一）

09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。

12月26日（周二）

10:00 北京城建设计在中国举行股东特别大会。

12月27日（周三）

09:00 魏桥纺织在中国举行股东特别大会。

13:30 HTSC在中国举行股东特别大会。

14:00 中国太保在中国举行股东特别大会。

12月28日（周四）

公布11月份进出口数据。

09:30 中外运在中国举行股东特别大会。

10:00 中国通信服务在中国举行股东特别大会。

10:00 中海石油化学在中国举行股东特别大会。

13:30 中远海发在中国举行股东特别大会。

12月29日（周五）

09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

09:00 招金矿业在中国举行股东特别大会。

09:00 上海电气在中国举行股东特别大会。

14:30 华电国际在中国举行股东特别大会。

15:30 天津津燃公用在中国举行股东特别大会。

注：（1）*代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 雷美珍

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