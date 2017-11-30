《香港重要政经日程》--11月30日-12月29日

================== 今日重要政经消息=================
11月30日（周四）
公布10月份零售销售数字。
公布10月底M3货币供应。
公布10月底外汇基金总资产。
中国水务公布中期业绩。
冠忠巴士集团公布中期业绩。
新华通讯频媒公布中期业绩。
进智公共交通公布中期业绩。
天鸽互动公布第三季度业绩。
国美零售公布第三季度业绩。
华南城公布中期业绩。
五龙电动车公布中期业绩。
五龙动力公布中期业绩。
10:00 裕元股东特别大会。
14:00 莱坊中港房地产市场展望记者会。
16:30 维珍妮中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月1日（周五）
11:00 中国电力清洁能源股东特别大会。
11:30 华南城中期业绩记者会。
14:00 同仁堂国药股东特别大会。
14:00港铁黄竹坑站第二期物业发展项目截标。
12月4日（周一）
10:20 亚太资源股东特别大会。
15:00 越秀房地产基金单位持有人特别大会。
12月5日（周二）
09:00 冠捷科技股东特别大会。
11:00 巨涛海洋石油股东特别大会。
11:00 星展唯高达中国保险业市场展望记者会。
12月6日（周三）
网龙公布第三季度业绩。
15:00 天津港发展股东特别大会。
12月7日（周四）
公布11月底止外汇储备资产数字。
12月8日（周五）
*山东国际信托首日挂牌。
10:00 万达酒店股东特别大会。
10:00 飞达帽业股东特别大会。
10:00 中国金茂股东特别大会。
11:30 正大企业国际股东特别大会。
15:00 熊猫绿能股东特别大会。
*12月11日（周一）
日清食品首日挂牌。
浦江中国首日挂牌。
守益控股首日挂牌。
12月12日（周二）
*胜捷企业首日挂牌。
*10:00 中海物业股东特别大会。
10:00 胜狮货柜股东特别大会。
10:00 三一国际在中国举行股东特别大会。
10:00 华润医药股东特别大会。
*12月13日（周三）
莱蒙国际股东特别大会。
*12月14日（周四）
融信资源股东特别大会。
12月15日（周五）
*建鹏控股首日挂牌。
09:15 寰亚传媒股东周年大会。
10:00 香港宽频股东周年大会。
10:00 丰德丽股东周年大会。
10:00 中粮控股股东特别大会。
11:00 丽新发展股东周年大会。
*11:00 雅仕维股东特别大会。
*11:00 东英金融股东特别大会。
*14:30 中国白银股东特别大会。
*14:30 路劲基建股东特别大会。
12月18日（周一）
公布9至11月失业率。
09:30 国药控股在中国举行股东特别大会。
*09:30 时富投资股东特别大会。
10:00 浙江沪杭甬在中国举行股东特别大会。
*10:00 祈福生活服务股东特别大会。
*10:00 首控集团股东特别大会。
*10:00 中国忠旺在中国举行股东特别大会。
12月19日（周二）
14:30 中煤能源在中国举行股东特别大会。
12月20日（周三）
09:00 中航科工在中国举行股东特别大会。
10:00 秦皇岛港股份在中国举行股东特别大会。
*11:00 新体育股东特别大会。
14:00 中化化肥股东特别大会。
12月21日（周四）
公布11月份消费物价指数（CPI）。
*10:30 中国食品股东特别大会。
*10:30 亨泰消费品股东特别大会。
*12月22日（周五）
14:30 TCL多媒体股东特别大会。
14:00 中国中药在中国举行股东特别大会。
12月25日（周一）
09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。
12月26日（周二）
10:00 北京城建设计在中国举行股东特别大会。
12月27日（周三）
09:00 魏桥纺织在中国举行股东特别大会。
13:30 HTSC在中国举行股东特别大会。
14:00 中国太保在中国举行股东特别大会。
12月28日（周四）
公布11月份进出口数据。
09:30 中外运在中国举行股东特别大会。
10:00 中国通信服务在中国举行股东特别大会。
10:00 中海石油化学在中国举行股东特别大会。
13:30 中远海发在中国举行股东特别大会。
12月29日（周五）
09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。
09:00 招金矿业在中国举行股东特别大会。
09:00 上海电气在中国举行股东特别大会。
*10:30 伯明翰体育股东特别大会。
14:30 华电国际在中国举行股东特别大会。
15:30 天津津燃公用在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
整理 梁慧仪