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《香港重要政经日程》--11月7日-11月24日
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2017年11月7日 / 凌晨2点23分 / 1 天前

《香港重要政经日程》--11月7日-11月24日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

11月7日（周二）

公布10月底止外汇储备资产数字。

先进半导体公布第三季业绩。

民银资本公布中期业绩。

阳光油砂公布第三季业绩。

德莱建业公布中期业绩。

电讯数码控股公布中期业绩。

12:00 中华汽车股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

11月8日（周三）

阅文集团首日挂牌。

港交所公布第三季业绩。

领展房产基金公布中期业绩。

中国心连心化肥公布第三季业绩。

德昌电机公布中期业绩。

11:00 中国电力股东特别大会。

14:00 国银租赁在中国举行股东特别大会。

11月9日（周四）

普天通信首日挂牌。

中国生物制药公布第三季业绩。

宏利金融公布第三季业绩。

伟易达.HK>公布中期业绩。

佐丹奴国际公布第三季业绩。

12:00 新鸿基地产股东周年大会。

11月10日（周五）

公布第三季GDP。

恒生指数第三季检讨。

凯知乐国际首日挂牌。

瑞声科技公布第三季业绩。

鹰美公布中期业绩。

依利安达公布第三季业绩。

俄铝公布第三季业绩。

高鑫零售公布第三季业绩。

津上机床中国公布中期业绩。

09:00 联想集团股东周年大会。

09:30 新天绿色能源在中国举行股东特别大会。

16:00 春泉产业信托股东特别大会。

11月13日（周一）

*雷蛇首日挂牌。

康师傅公布第三季业绩。

卜蜂国际公布第三季业绩。

正大企业国际公布第三季业绩。

麦达斯控股公布第三季业绩。

宝胜国际公布第三季业绩。

裕元集团公布第三季业绩。

新秀丽公布第三季业绩。

壹传媒公布中期业绩。

本间高尔夫公布第三季业绩。

10:30 时代集团股东周年大会。

15:00 瑞安建业股东特别大会。

11月14日（周二）

中芯国际公布第三季业绩。

中国黄金国际公布第三季业绩。

兴胜创建公布中期业绩。

九龙仓集团宣布特别中期股息。

10:00 中国农产品交易股东特别大会。

11月15日（周三）

腾讯公布第三季业绩。

香港兴业国际公布中期业绩。

双运控股首日挂牌。

百盛集团公布第三季业绩。

09:00 首创置业在中国举行股东特别大会。

10:00 先施股东特别大会。

12:00 国浩集团股东周年大会。

20:00 腾讯第三季业绩电话会议/网络直播。

11月16日（周四）

公布8-10月失业率。

*荣威国际首日挂牌。

*易鑫集团首日挂牌。

*新兴印刷首日挂牌。

11:00 香港国际建投股东特别大会。

11月17日（周五）

11:00 新创建股东周年大会。

14:30 克莉丝汀在中国举行股东特别大会。

万嘉集团公布中期业绩。

11月20日（周一）

香港投资基金公会第11届年会。

中国旺旺公布第三季业绩。

*09:00 中国宏桥在中国举行股东特别大会。

10:30 佑威国际股东特别大会。

11:00 新世界百货中国股东周年大会。

*11:00 中泛控股股东特别大会。

*15:00 中国泛海金融股东特别大会。

11月21日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

金山软件公布第三季业绩。

*周大福公布中期业绩。

*10:00 香港国际建投股东特别大会。

12:00 新世界发展股东周年大会。

11月22日（周三）

东方表行公布中期业绩。

15:00 卓能集团股东周年大会。

16:00 高银金融股东周年大会。

11月23日（周四）

利记公布中期业绩。

华信地产财务公布中期业绩。

宝光实业公布中期业绩。

*11:00 中国食品股东特别大会。

14:30 思捷环球股东周年大会。

11月24日（周五）

煜荣集团公布中期业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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