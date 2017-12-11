《香港重要政经日程》--12月11日-1月8日

================== 今日重要政经消息=================
12月11日（周一）
日清食品首日挂牌。
浦江中国首日挂牌。
守益控股首日挂牌。
*11:00 毕马威香港及中国内地IPO市场回顾与展望记者会。
*11:30 法国外贸银行中国银行业监察及亚洲经济展望记者会。
12:00 戴德梁行2017年住宅及物业投资市场回顾及2018年前瞻记者会。
14:30 仲量联行2017年度全年香港物业市场回顾及展望记者会。
*14:00 宏利资产管理2018年全球及亚洲区投资展望记者会。
15:00 野村2018年大中华市场展望记者会。
*16:30 荷宝2018年中国市场投资策略展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月12日（周二）
胜捷企业首日挂牌。
10:00 中海物业股东特别大会。
10:00 胜狮货柜股东特别大会。
10:00 三一国际在中国举行股东特别大会。
10:00 华润医药股东特别大会。
12月13日（周三）
莱蒙国际股东特别大会。
12月14日（周四）
融信资源股东特别大会。
公布11月底外汇基金境外资产数字。
12月15日（周五）
建鹏控股首日挂牌。
中教控股
河北建设
游莱互动
09:15 寰亚传媒股东周年大会。
10:00 香港宽频股东周年大会。
10:00 丰德丽股东周年大会。
10:00 中粮控股股东特别大会。
11:00 丽新发展股东周年大会。
11:00 雅仕维股东特别大会。
11:00 东英金融股东特别大会。
14:30 中国白银股东特别大会。
14:30 路劲基建股东特别大会。
12月18日（周一）
公布9至11月失业率。
09:30 国药控股在中国举行股东特别大会。
09:30 时富投资股东特别大会。
10:00 浙江沪杭甬在中国举行股东特别大会。
10:00 祈福生活服务股东特别大会。
10:00 首控集团股东特别大会。
10:00 中国忠旺在中国举行股东特别大会。
12月19日（周二）
10:00 昆仑能源股东特别大会。
10:30 鸿腾六零八八精密在中国举行股东特别大会。
11:30 招商局置地股东特别大会。
14:30 中煤能源在中国举行股东特别大会。
12月20日（周三）
09:00 中航科工在中国举行股东特别大会。
10:00 秦皇岛港股份在中国举行股东特别大会。
10:30 中粮包装股东特别大会。
11:00 新体育股东特别大会。
14:00 中化化肥股东特别大会。
12月21日（周四）
公布11月份消费物价指数（CPI）。
09:00 绿地控股股东特别大会。
09:00 华晨中国股东特别大会。
*09:00 金斯瑞生物科技股东特别大会。
10:30 中国食品股东特别大会。
10:30 亨泰消费品股东特别大会。
11:00 首钢资源股东特别大会。
11:00 香港电视股东特别大会。
*11:00 华侨城（亚洲）股东特别大会。
14:30 海航科技投资股东特别大会。
12月22日（周五）
11:00 民生国际股东特别大会。
11:00 瑞安建业股东特别大会。
14:30 TCL多媒体股东特别大会。
14:00 中国中药在中国举行股东特别大会。
12月25日（周一）
09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。
12月26日（周二）
10:00 北京城建设计在中国举行股东特别大会。
*11:00 巨涛海洋石油在中国举行股东特别大会。
12月27日（周三）
09:00 魏桥纺织在中国举行股东特别大会。
10:00 香港国际建投股东特别大会。
*10:30 神州控股股东特别大会。
11:30 汇盈控股股东特别大会。
13:30 HTSC在中国举行股东特别大会。
14:00 中国太保在中国举行股东特别大会。
14:30 建发国际股东特别大会。
16:00 吉利汽车股东特别大会。
12月28日（周四）
公布11月份进出口数据。
09:30 中外运在中国举行股东特别大会。
10:00 恒盛地产股东特别大会。
10:00 中国通信服务在中国举行股东特别大会。
10:00 中海石油化学在中国举行股东特别大会。
10:30 神州数码控股股东特别大会。
13:30 中远海发在中国举行股东特别大会。
14:30 澳科控股股东特别大会。
12月29日（周五）
公布11月底M3货币供应。
公布11月底外汇基金总资产。
09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。
09:00 招金矿业在中国举行股东特别大会。
09:00 上海电气在中国举行股东特别大会。
10:00 瑞慈医疗在中国举行股东特别大会。
10:30 伯明翰体育股东特别大会。
*11:00 神冠控股股东特别大会。
14:30 华电国际在中国举行股东特别大会。
15:30 天津津燃公用在中国举行股东特别大会。
*1月1日（周一）
香港公众假期。
*1月3日（周三）
公布11月份零售销售货值。
*1月5日（周五）
15:00 佐力小贷在中国举行股东特别大会。
*1月8日（周一）
10:30 睿见教育股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
整理 雷美珍