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《香港重要政经日程》--12月21日-1月10日
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December 21, 2017 / 12:26 AM / 5 days ago

《香港重要政经日程》--12月21日-1月10日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

12月21日（周四）

公布11月份消费物价指数（CPI）。

*AV策划推广首日挂牌。

09:00 绿地控股股东特别大会。

09:00 华晨中国股东特别大会。

09:00 金斯瑞生物科技股东特别大会。

10:30 中国食品股东特别大会。

10:30 亨泰消费品股东特别大会。

11:00 首钢资源股东特别大会。

11:00 香港电视股东特别大会。

11:00 华侨城（亚洲）股东特别大会。

14:30 海航科技投资股东特别大会。

*15:00 香港国际创客节2017分论坛。

================== 近期重要政经消息=================

12月22日（周五）

Vicon Holdings首日挂牌。

11:00 民生国际股东特别大会。

11:00 瑞安建业股东特别大会。

14:30 TCL多媒体股东特别大会。

14:00 中国中药在中国举行股东特别大会。

12月25日（周一）

09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。

12月26日（周二）

10:00 北京城建设计在中国举行股东特别大会。

11:00 巨涛海洋石油在中国举行股东特别大会。

12月27日（周三）

09:00 魏桥纺织在中国举行股东特别大会。

10:00 香港国际建投股东特别大会。

10:30 神州控股股东特别大会。

11:00 中国金洋集团股东特别大会。

11:30 汇盈控股股东特别大会。

13:30 HTSC在中国举行股东特别大会。

14:00 中国太保在中国举行股东特别大会。

14:30 建发国际股东特别大会。

16:00 吉利汽车股东特别大会。

12月28日（周四）

公布11月份进出口数据。

艾伯科技首日挂牌。

凌锐控股首日挂牌。

09:30 中外运在中国举行股东特别大会。

10:00 恒盛地产股东特别大会。

10:00 中国通信服务在中国举行股东特别大会。

10:00 中海石油化学在中国举行股东特别大会。

10:30 神州数码控股股东特别大会。

13:30 中远海发在中国举行股东特别大会。

14:30 澳科控股股东特别大会。

12月29日（周五）

公布11月底M3货币供应。

公布11月底外汇基金总资产。

09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

09:00 招金矿业在中国举行股东特别大会。

09:00 上海电气在中国举行股东特别大会。

10:00 瑞慈医疗在中国举行股东特别大会。

10:30 中国天瑞水泥股东特别大会。

10:30 伯明翰体育股东特别大会。

11:00 神冠控股股东特别大会。

11:00 康宏环球股东特别大会。

11:00 中国海外宏洋股东特别大会。

14:30 华电国际在中国举行股东特别大会。

15:00 绿叶制药股东特别大会。

15:30 天津津燃公用在中国举行股东特别大会。

16:30 晶门科技股东特别大会。

1月1日（周一）

香港公众假期。

1月3日（周三）

公布11月份零售销售货值。

1月4日（周四）

10:30 阿里健康股东特别大会。

1月5日（周五）

公布12月底外汇储备资产。

10:00 保利协鑫股东特别大会。

15:00 佐力小贷在中国举行股东特别大会。

1月8日（周一）

10:30 睿见教育股东周年大会。

1月10日（周三）

15:00 中国铝罐股东特别大会。

15:00 荣阳实业股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 雷美珍

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