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《香港重要政经日程》--12月28日-1月10日
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December 28, 2017 / 12:23 AM / 2 days ago

《香港重要政经日程》--12月28日-1月10日

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

12月28日（周四）

公布11月份进出口数据。

艾伯科技首日挂牌。

凌锐控股首日挂牌。

09:30 中外运在中国举行股东特别大会。

10:00 恒盛地产股东特别大会。

10:00 中国通信服务在中国举行股东特别大会。

10:00 中海石油化学在中国举行股东特别大会。

10:30 神州数码控股股东特别大会。

13:30 中远海发在中国举行股东特别大会。

14:30 澳科控股股东特别大会。

*15:00 正荣地产IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

12月29日（周五）

公布11月底M3货币供应。

公布11月底外汇基金总资产。

09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

09:00 招金矿业在中国举行股东特别大会。

09:00 上海电气在中国举行股东特别大会。

10:00 瑞慈医疗在中国举行股东特别大会。

10:30 中国天瑞水泥股东特别大会。

10:30 伯明翰体育股东特别大会。

11:00 神冠控股股东特别大会。

11:00 康宏环球股东特别大会。

11:00 中国海外宏洋股东特别大会。

14:30 华电国际在中国举行股东特别大会。

15:00 绿叶制药股东特别大会。

15:30 天津津燃公用在中国举行股东特别大会。

16:30 晶门科技股东特别大会。

1月1日（周一）

香港公众假期。

1月3日（周三）

公布11月份零售销售货值。

1月4日（周四）

日经公布12月份香港PMI。

10:30 阿里健康股东特别大会。

1月5日（周五）

公布12月底外汇储备资产。

10:00 保利协鑫股东特别大会。

15:00 佐力小贷在中国举行股东特别大会。

1月8日（周一）

10:30 睿见教育股东周年大会。

1月10日（周三）

15:00 中国铝罐股东特别大会。

15:00 荣阳实业股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 雷美珍

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