《香港重要政经日程》--12月29日-1月25日

================== 今日重要政经消息=================
12月29日（周五）
公布11月底M3货币供应。
公布11月底外汇基金总资产。
*LHN首日挂牌。
09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。
09:00 招金矿业在中国举行股东特别大会。
09:00 上海电气在中国举行股东特别大会。
10:00 瑞慈医疗在中国举行股东特别大会。
10:30 中国天瑞水泥股东特别大会。
10:30 伯明翰体育股东特别大会。
11:00 神冠控股股东特别大会。
11:00 康宏环球股东特别大会。
11:00 中国海外宏洋股东特别大会。
14:30 华电国际在中国举行股东特别大会。
15:00 绿叶制药股东特别大会。
15:30 天津津燃公用在中国举行股东特别大会。
16:30 晶门科技股东特别大会。
*16:30 光大永年IPO记者会。
*17:00 甘肃银行IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月1日（周一）
香港公众假期。
*1月2日（周二）
11:00 花旗银行2018年环球投资策略记者会。
12:00 罗兵咸永道香港IPO市场回顾与展望记者会。
1月3日（周三）
公布11月份零售销售货值。
1月4日（周四）
日经公布12月份香港PMI。
10:30 阿里健康股东特别大会。
1月5日（周五）
公布12月底外汇储备资产。
10:00 保利协鑫股东特别大会。
15:00 佐力小贷在中国举行股东特别大会。
1月8日（周一）
*合和公路基建公布中期业绩。
10:30 睿见教育股东周年大会。
*14:30 联想控股在中国举行股东特别大会。
*1月9日（周二）
15:00 西王特钢股东特别大会。
1月10日（周三）
*15:00 云锋金融股东特别大会。
15:00 中国铝罐股东特别大会。
15:00 荣阳实业股东周年大会。
*1月11日（周四）
10:00 香港国际建投股东特别大会。
11:00 中国金融租赁股东特别大会。
*1月12日（周五）
15:00 广州基金国际股东特别大会。
16:00 太阳国际股东特别大会。
*1月15日（周一）
亚洲金融论坛首日会议。
10:00 时代地产股东特别大会。
*1月16日（周二）
亚洲金融论坛次日会议。
10:30 大昌微綫集团股东特别大会。
11:00 裕华能源股东特别大会。
*1月17日（周三）
11:30 利邦控股股东特别大会。
11:30 茂宸集团股东特别大会。
*1月18日（周四）
公布10-12月失业率。
*1月23日（周二）
公布12月份消费物价指数（CPI）。
09:00 枫叶教育股东周年大会。
*1月25日（周四）
公布12月份进出口数据。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
整理 雷美珍