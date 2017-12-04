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《香港重要政经日程》--12月4日-12月29日
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2017年12月4日 / 凌晨2点09分 / 1 天前

《香港重要政经日程》--12月4日-12月29日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

12月4日（周一）

10:20 亚太资源股东特别大会。

15:00 越秀房地产基金单位持有人特别大会。

*16:00 游莱互动集团宣布在香港联合交易所主板上市计划。

================== 近期重要政经消息=================

12月5日（周二）

日经公布11月份香港PMI。

09:00 冠捷科技股东特别大会。

11:00 巨涛海洋石油股东特别大会。

11:00 星展唯高达中国保险业市场展望记者会。

*11:30 天鸽互动对Emerson Analytics报告提出指控作出澄清的新闻发布会。

12月6日（周三）

网龙公布第三季度业绩。

15:00 天津港发展股东特别大会。

12月7日（周四）

公布11月底止外汇储备资产数字。

11:00 花旗银行发表2017香港市民置业意向调查发布会。

*11:00 安永发表《引航》第一期报告记者会。

14:30 星展唯高达香港股票市场分析记者会。

12月8日（周五）

山东国际信托首日挂牌。

10:00 万达酒店股东特别大会。

10:00 飞达帽业股东特别大会。

10:00 中国金茂股东特别大会。

11:30 正大企业国际股东特别大会。

15:00 熊猫绿能股东特别大会。

12月11日（周一）

日清食品首日挂牌。

浦江中国首日挂牌。

守益控股首日挂牌。

14:30 仲量联行2017年度全年香港物业市场回顾及展望记者会。

*15:00 野村2018年大中华市场展望记者会。

12月12日（周二）

胜捷企业首日挂牌。

10:00 中海物业股东特别大会。

10:00 胜狮货柜股东特别大会。

10:00 三一国际在中国举行股东特别大会。

10:00 华润医药股东特别大会。

12月13日（周三）

莱蒙国际股东特别大会。

12月14日（周四）

融信资源股东特别大会。

公布11月底外汇基金的境外资产数字。

12月15日（周五）

建鹏控股首日挂牌。

09:15 寰亚传媒股东周年大会。

10:00 香港宽频股东周年大会。

10:00 丰德丽股东周年大会。

10:00 中粮控股股东特别大会。

11:00 丽新发展股东周年大会。

11:00 雅仕维股东特别大会。

11:00 东英金融股东特别大会。

14:30 中国白银股东特别大会。

14:30 路劲基建股东特别大会。

12月18日（周一）

公布9至11月失业率。

09:30 国药控股在中国举行股东特别大会。

09:30 时富投资股东特别大会。

10:00 浙江沪杭甬在中国举行股东特别大会。

10:00 祈福生活服务股东特别大会。

10:00 首控集团股东特别大会。

10:00 中国忠旺在中国举行股东特别大会。

12月19日（周二）

*10:00 昆仑能源股东特别大会。

14:30 中煤能源在中国举行股东特别大会。

12月20日（周三）

09:00 中航科工在中国举行股东特别大会。

10:00 秦皇岛港股份在中国举行股东特别大会。

*10:30 中粮包装股东特别大会。

11:00 新体育股东特别大会。

14:00 中化化肥股东特别大会。

12月21日（周四）

公布11月份消费物价指数（CPI）。

*09:00 绿地控股股东特别大会。

10:30 中国食品股东特别大会。

10:30 亨泰消费品股东特别大会。

*11:00 首钢资源股东特别大会。

12月22日（周五）

14:30 TCL多媒体股东特别大会。

14:00 中国中药在中国举行股东特别大会。

12月25日（周一）

09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。

12月26日（周二）

10:00 北京城建设计在中国举行股东特别大会。

12月27日（周三）

09:00 魏桥纺织在中国举行股东特别大会。

13:30 HTSC在中国举行股东特别大会。

14:00 中国太保在中国举行股东特别大会。

12月28日（周四）

公布11月份进出口数据。

09:30 中外运在中国举行股东特别大会。

10:00 中国通信服务在中国举行股东特别大会。

10:00 中海石油化学在中国举行股东特别大会。

*10:30 神州数码控股股东特别大会。

13:30 中远海发在中国举行股东特别大会。

12月29日（周五）

*公布11月底M3货币供应。

*公布11月底外汇基金总资产。

09:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

09:00 招金矿业在中国举行股东特别大会。

09:00 上海电气在中国举行股东特别大会。

10:30 伯明翰体育股东特别大会。

14:30 华电国际在中国举行股东特别大会。

15:30 天津津燃公用在中国举行股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 梁慧仪

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