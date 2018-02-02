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February 2, 2018 / 12:30 AM / 2 days ago

《香港重要政经日程》--2月2日-2月28日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

2月2日（周五）

钜京控股首日挂牌。

王朝酒业公布全年业绩。

10:00 冠捷科技股东特别大会。

*11:00 罗兵咸永道与水中银（国际）生物科技公司签署策略联盟。

================== 近期重要政经消息=================

2月5日（周一）

日经公布香港1月份PMI。

盈大地产公布全年业绩。

09:05 立法会会议：金管局工作简报。

10:30 大成糖业股东特别大会。

11:00 深圳国际股东特别大会。

*12:30 香港会计师公会就财政预算案建议举行简报会。

*14:45 中信里昂发表2018年风水指数。

16:30 泰山石化在中国举行股东特别大会。

2月6日（周二）

朗廷酒店公布末期分派。

恒生指数公司公布季度检讨结果。

香港电讯公布全年业绩。

金界控股公布全年业绩。

*11:00 德勤粤港澳大湾区发展建议新闻发布会。

14:30 星展香港2018年中国/香港宏观经济展望记者会。

*14:30 高盛宏观经济展望记者会。

2月7日（周三）

公布1月底外汇储备资产。

电讯盈科公布全年业绩。

*09:00 Matthews Asia亚洲宏观经济展望记者会。

2月8日（周四）

中芯国际公布季度业绩。

宏利金融公布全年业绩。

华虹半导体公布第四季度业绩。

新意网公布中期业绩。

10:00 合和实业股东特别大会。

12:00 中芯国际在中国举行股东特别大会。

14:00 深圳高速公路在中国举行股东特别大会。

2月9日（周五）

14:45 中集集团在中国举行股东特别大会。

2月12日（周一）

阳光房地产基金公布中期业绩。

10:00 中国生物制药股东特别大会。

2月13日（周二）

10:00 晨讯科技股东特别大会。

2月14日（周三）

公布1月底止外汇基金境外资产。

冠君产业信托公布全年业绩。

10:30 金山工业股东特别大会。

2月15日（周四）

农历年三十（除夕）港股半日市。

09:30 百宏实业股东特别大会。

2月16日（周五）

农历年初一公众假期。

2月19日（周一）

农历年初四公众假期。

2月20日（周二）

汇丰控股公布全年业绩。

2月22日（周四）

公布1月份消费物价指数（CPI）。

公布2017年11月至2018年1月失业率。

东亚银行公布全年业绩。

14:00 中国民生银行在中国举行股东特别大会。

14:30 中远海能在中国举行股东特别大会。

2月27日（周二）

公布1月份进出口数据。

渣打集团公布全年业绩。

新鸿基地产公布中期业绩。

安踏体育公布全年业绩。

2月28日（周三）

财政司司长发表2018/19年度财政预算案。

公布2017年第四季及全年GDP。

港交所公布全年业绩。

希慎兴业公布全年业绩。

鹰君公布全年业绩。

思捷环球公布中期业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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