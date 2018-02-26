FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 26, 2018 / 12:30 AM / a day ago

《香港重要政经日程》--2月26日-3月20日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

2月26日（周一）

中电控股公布全年业绩。

中华汽车公布中期业绩。

玖龙纸业公布中期业绩。

和记电讯香港公布全年业绩。

香港教育国际公布全年业绩。

万华媒体公布第三季业绩。

信义玻璃公布全年业绩。

信义光能公布全年业绩。

新世界百货中国公布中期业绩。

新创建集团公布中期业绩。

首创置业公布全年业绩。

江南布衣公布中期业绩。

*14:00 信义玻璃及信义光能业绩记者会。

*14:30 中电控股业绩记者会。

*16:30 新创建业绩记者会。

*17:30 江南布衣业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

2月27日（周二）

公布1月份进出口数据。

渣打集团公布全年业绩。

新鸿基地产公布中期业绩。

安踏体育公布全年业绩。

友邦保险公布全年业绩。

神州租车公布全年业绩。

中信大锰公布全年业绩。

新世界发展公布中期业绩。

阿里影业公布中期业绩。

重庆钢铁股份公布全年业绩。

高银金融公布中期业绩。

丰盛机电公布中期业绩。

14:00 金山软件在中国举行股东特别大会。

2月28日（周三）

财政司司长发表2018/19年度财政预算案。

公布2017年第四季及全年GDP。

公布1月份M-3货币供应。

公布1月底止外汇基金总资产。

港交所公布全年业绩。

希慎兴业公布全年业绩。

鹰君公布全年业绩。

思捷环球公布中期业绩。

时代地产公布全年业绩。

生力啤公布全年业绩。

越秀地产公布全年业绩。

理文化工公布全年业绩。

理文造纸公布全年业绩。

新高教集团公布全年业绩。

ASM PACIFIC公布全年业绩。

超大现代公布中期业绩。

卓能（集团）公布中期业绩。

国浩集团公布中期业绩。

铁建装备公布全年业绩。

银河娱乐公布全年业绩。

澳博公布全年业绩。

太平洋航运公布全年业绩。

信和置业公布中期业绩。

10:00 国银金融租赁在中国举行股东特别大会。

10:00 朗诗绿色地产在中国举行股东特别大会。

10:30 彩生活在中国举行股东特别大会。

11:30 优库资源股东特别大会。

13:30 盛京银行在中国举行股东特别大会。

14:30 花样年在中国举行股东特别大会。

3月1日（周四）

中国光大绿色环保公布全年业绩。

依利安达公布全年业绩。

中信国际电讯公布全年业绩。

09:00 魏桥纺织在中国举行股东特别大会。

09:00 中国人民保险在中国举行股东特别大会。

11:15 时代地产全年业绩发布会。

13:30 海通证券在中国举行股东特别大会。

14:00 光大绿色环保业绩记者会。

3月2日（周五）

公布1月份零售销售数据。

高鑫零售公布全年业绩。

10:00 现代牧业股东特别大会。

14:00 中化化肥股东特别大会。

3月5日（周一）

日经公布香港3月份PMI。

九龙仓置业公布全年业绩。

中国光大国际公布全年业绩。

彩星玩具公布全年业绩。

利福国际公布全年业绩。

3月6日（周二）

中国利郎公布全年业绩。

09:00 绿地香港股东特别大会。

15:00 凤凰卫视股东特别大会。

3月7日（周三）

公布2月底止外汇储备资产数字。

五矿资源公布全年业绩。

利亚零售公布全年业绩。

3月8日（周四）

中广核电力公布全年业绩。

港铁公布全年业绩。

15:00 五矿资源股东特别大会。

3月12日（周一）

10:00 万达酒店发展股东特别大会。

3月13日（周二）

11:00 天马影视股东特别大会。

3月14日（周三）

公布2月底止外汇基金境外资产数字。

3月15日（周四）

特步国际公布全年业绩。

3月16日（周五）

福耀玻璃公布全年业绩。

09:30 君阳金融股东特别大会。

10:30 路讯通股东特别大会。

3月19日（周一）

公布2017年12月至2018年2月失业率。

3月20日（周二）

公布2月份消费物价指数（CPI）。

公布2月份进出口数据。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below