《香港重要政经日程》--2月27日-3月20日

================== 今日重要政经消息=================
2月27日（周二）
公布1月份进出口数据。
渣打集团公布全年业绩。
新鸿基地产公布中期业绩。
安踏体育公布全年业绩。
友邦保险公布全年业绩。
神州租车公布全年业绩。
中信大锰公布全年业绩。
新世界发展公布中期业绩。
阿里影业公布中期业绩。
重庆钢铁股份公布全年业绩。
高银金融公布中期业绩。
丰盛机电公布中期业绩。
*11:00 玖龙纸业业绩记者会。
*11:00 森美业绩记者会。
*12:30 友邦保险业绩记者会。
*14:15 安踏体育业绩记者会。
*15:15 渣打业绩记者会。
14:00 金山软件在中国举行股东特别大会。
*16:00 中国博奇环保 IPO记者会。
*16:45 新地业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
2月28日（周三）
财政司司长发表2018/19年度财政预算案。
公布2017年第四季及全年GDP。
公布1月份M-3货币供应。
公布1月底止外汇基金总资产。
港交所公布全年业绩。
希慎兴业公布全年业绩。
鹰君公布全年业绩。
思捷环球公布中期业绩。
时代地产公布全年业绩。
生力啤公布全年业绩。
越秀地产公布全年业绩。
理文化工公布全年业绩。
理文造纸公布全年业绩。
新高教集团公布全年业绩。
ASM PACIFIC公布全年业绩。
超大现代公布中期业绩。
卓能（集团）公布中期业绩。
国浩集团公布中期业绩。
铁建装备公布全年业绩。
银河娱乐公布全年业绩。
澳博公布全年业绩。
太平洋航运公布全年业绩。
信和置业公布中期业绩。
10:00 国银金融租赁在中国举行股东特别大会。
10:00 朗诗绿色地产在中国举行股东特别大会。
10:30 彩生活在中国举行股东特别大会。
11:30 优库资源股东特别大会。
13:30 盛京银行在中国举行股东特别大会。
14:30 花样年在中国举行股东特别大会。
3月1日（周四）
中国光大绿色环保公布全年业绩。
依利安达公布全年业绩。
中信国际电讯公布全年业绩。
09:00 魏桥纺织在中国举行股东特别大会。
09:00 中国人民保险在中国举行股东特别大会。
11:15 时代地产全年业绩发布会。
13:30 海通证券在中国举行股东特别大会。
14:00 光大绿色环保业绩记者会。
3月2日（周五）
公布1月份零售销售数据。
高鑫零售公布全年业绩。
10:00 现代牧业股东特别大会。
14:00 中化化肥股东特别大会。
3月5日（周一）
日经公布香港3月份PMI。
九龙仓置业公布全年业绩。
中国光大国际公布全年业绩。
彩星玩具公布全年业绩。
利福国际公布全年业绩。
3月6日（周二）
中国利郎公布全年业绩。
09:00 绿地香港股东特别大会。
15:00 凤凰卫视股东特别大会。
3月7日（周三）
公布2月底止外汇储备资产数字。
五矿资源公布全年业绩。
利亚零售公布全年业绩。
3月8日（周四）
中广核电力公布全年业绩。
港铁公布全年业绩。
15:00 五矿资源股东特别大会。
3月12日（周一）
10:00 万达酒店发展股东特别大会。
3月13日（周二）
11:00 天马影视股东特别大会。
3月14日（周三）
公布2月底止外汇基金境外资产数字。
3月15日（周四）
特步国际公布全年业绩。
3月16日（周五）
福耀玻璃公布全年业绩。
09:30 君阳金融股东特别大会。
10:30 路讯通股东特别大会。
3月19日（周一）
公布2017年12月至2018年2月失业率。
3月20日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
公布2月份进出口数据。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)