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February 9, 2018 / 2:27 AM / 2 days ago

《香港重要政经日程》--2月9日-3月5日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

2月9日（周五）

雅生活首日挂牌。

卡宾公布全年业绩。

汉港控股公布第三季业绩。

永利地产发展公布全年业绩。

14:45 中集集团在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

2月12日（周一）

域高国际首日挂牌。

兴华港口首日挂牌。

阳光房地产基金公布中期业绩。

越秀交通基建公布全年业绩。

中国多金属公布全年业绩。

工盖有限公司公布中期业绩。

10:00 中国生物制药股东特别大会。

*14:30 星展香港-财富X健康新闻发布会。

2月13日（周二）

澳能建设首日挂牌。

汇聚科技首日挂牌。

合和实业公布中期业绩。

合和公路基建公布中期业绩。

数码通电讯公布中期业绩。

越秀房产信托基金公布全年业绩。

10:00 晨讯科技股东特别大会。

2月14日（周三）

公布1月底止外汇基金境外资产。

冠君产业信托公布全年业绩。

金沙中国公布全年业绩。

10:30 金山工业股东特别大会。

2月15日（周四）

农历年三十（除夕）港股半日市。

09:30 百宏实业股东特别大会。

2月16日（周五）

农历年初一公众假期。

2月19日（周一）

农历年初四公众假期。

2月20日（周二）

汇丰控股公布全年业绩。

美高梅中国公布全年业绩。

恒生银行公布全年业绩。

2月21日（周三)

堡狮龙公布中期业绩。

16:30 泰山石化股东特别大会续会。

2月22日（周四）

公布1月份消费物价指数（CPI）。

公布2017年11月至2018年1月失业率。

东亚银行公布全年业绩。

*俄铝公布全年业绩。

*黛丽斯国际公布中期业绩。

14:00 中国民生银行在中国举行股东特别大会。

14:30 中远海能在中国举行股东特别大会。

2月23日（周五）

百盛集团公布全年业绩。

10:00 复星国际在中国举行股东特别大会。

14:30 万科在中国举行股东特别大会。

2月26日（周一）

中电控股公布全年业绩。

中华汽车公布中期业绩。

玖龙纸业公布中期业绩。

2月27日（周二）

公布1月份进出口数据。

渣打集团公布全年业绩。

新鸿基地产公布中期业绩。

安踏体育公布全年业绩。

友邦保险公布全年业绩。

14:00 金山软件在中国举行股东特别大会。

2月28日（周三）

财政司司长发表2018/19年度财政预算案。

公布2017年第四季及全年GDP。

港交所公布全年业绩。

希慎兴业公布全年业绩。

鹰君公布全年业绩。

思捷环球公布中期业绩。

时代地产公布全年业绩。

10:00 朗诗绿色地产在中国举行股东特别大会。

10:30 彩生活在中国举行股东特别大会。

14:30 花样年在中国举行股东特别大会。

3月1日（周四）

中国光大绿色环保公布全年业绩。

*3月5日（周一）

日经公布香港3月份PMI。

中国光大国际公布全年业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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