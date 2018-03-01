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March 1, 2018 / 12:19 AM / 2 days ago

《香港重要政经日程》--3月1日-3月28日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

3月1日（周四）

中国光大绿色环保公布全年业绩。

依利安达公布全年业绩。

中信国际电讯公布全年业绩。

09:00 魏桥纺织在中国举行股东特别大会。

09:00 中国人民保险在中国举行股东特别大会。

*11:00 景顺”一带一路”投资机会新闻发布会。

11:15 时代地产全年业绩发布会。

13:30 海通证券在中国举行股东特别大会。

14:00 光大绿色环保业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

3月2日（周五）

公布1月份零售销售数据。

高鑫零售公布全年业绩。

10:00 现代牧业股东特别大会。

11:00 新高教集团业绩记者会。

14:00 中化化肥股东特别大会。

3月5日（周一）

日经公布香港3月份PMI。

九龙仓置业公布全年业绩。

中国光大国际公布全年业绩。

彩星玩具公布全年业绩。

利福国际公布全年业绩。

3月6日（周二）

中国利郎公布全年业绩。

09:00 绿地香港股东特别大会。

15:00 凤凰卫视股东特别大会。

3月7日（周三）

公布2月底止外汇储备资产数字。

五矿资源公布全年业绩。

利亚零售公布全年业绩。

3月8日（周四）

中广核电力公布全年业绩。

港铁公布全年业绩。

海航科技公布全年业绩。

中外运航运公布全年业绩。

九龙仓集团公布全年业绩。

大昌行公布全年业绩。

佐丹奴公布全年业绩。

富智康公布全年业绩。

15:00 五矿资源股东特别大会。

3月9日（周五）

东方海外国际公布全年业绩。

普拉达公布全年业绩。

IGG公布全年业绩。

万科海外置业公布全年业绩。

天虹纺织公布全年业绩。

*华润水泥公布全年业绩。

3月12日（周一）

*会德丰公布全年业绩。

*惠理集团公布全年业绩。

*龙源电力公布全年业绩。

*中铝国际公布全年业绩。

民生教育公布全年业绩。

*09:00 东方海外国际业绩记者会。

10:00 万达酒店发展股东特别大会。

14:30 中国财险在中国举行股东特别大会。

15:00 华润水泥业绩记者会。

3月13日（周二）

华能国际电力公布全年业绩。

香港飞机工程公布全年业绩。

创科实业公布全年业绩。

*港灯公布全年业绩。

361度公布全年业绩。

海通国际公布全年业绩。

11:00 天马影视股东特别大会。

3月14日（周三）

公布2月底止外汇基金境外资产数字。

国泰航空公布全年业绩。

新秀丽公布全年业绩。

艾伯科技公布中期业绩。

远东环球公布全年业绩。

先进半导体公布全年业绩。

3月15日（周四）

太古公布全年业绩。

太古地产公布全年业绩。

九兴控股公布全年业绩。

*中兴通讯公布全年业绩。

*保利协鑫能源公布全年业绩。

*15:00 鼎亿集团股东特别大会。

3月16日（周五）

大酒店公布全年业绩。

中国建筑国际公布全年业绩。

福耀玻璃公布全年业绩。

09:30 君阳金融股东特别大会。

10:30 路讯通股东特别大会。

14:00 裕元工业股东特别大会。

3月19日（周一）

公布2017年12月至2018年2月失业率。

美丽华酒店公布全年业绩。

*09:30 招商局港口股东特别大会。

13:00 中国平安在中国举行股东特别大会。

3月20日（周二）

公布2月份消费物价指数（CPI）。

公布2月份进出口数据。

中国平安公布全年业绩。

3月21日（周三）

腾讯控股公布全年业绩。

吉利汽车公布全年业绩。

*中国动向公布全年业绩。

*保利置业公布全年业绩。

*10:00 恒盛地产股东特别大会。

3月22日（周四）

中国石油公布全年业绩。

拉夏贝尔公布全年业绩。

3月23日（周五）

合景泰富公布全年业绩。

紫金矿业公布全年业绩。

江苏宁沪公布全年业绩。

中国太平公布全年业绩。

3月26日（周一）

中国海外发展公布全年业绩。

美图公司公布全年业绩。

南方航空公布全年业绩。

南车时代电气公布全年业绩。

*万洲国际公布全年业绩。

10:00 众安在线公布全年业绩。

3月27日（周二）

公布2月份进出口数据。

安东油田服务公布全年业绩。

3月28日（周三）

光大控股公布全年业绩。

TCL多媒体公布全年业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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