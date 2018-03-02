《香港重要政经日程》--3月2日-3月28日

================== 今日重要政经消息=================
3月2日（周五）
公布1月份零售销售数据。
高鑫零售公布全年业绩。
*元力控股首日挂牌。
10:00 现代牧业股东特别大会。
11:00 新高教集团业绩记者会。
14:00 中化化肥股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
3月5日（周一）
日经公布香港3月份PMI。
九龙仓置业公布全年业绩。
中国光大国际公布全年业绩。
彩星玩具公布全年业绩。
利福国际公布全年业绩。
3月6日（周二）
中国利郎公布全年业绩。
09:00 绿地香港股东特别大会。
15:00 凤凰卫视股东特别大会。
3月7日（周三）
公布2月底止外汇储备资产数字。
五矿资源公布全年业绩。
利亚零售公布全年业绩。
3月8日（周四）
中广核电力公布全年业绩。
港铁公布全年业绩。
海航科技公布全年业绩。
中外运航运公布全年业绩。
九龙仓集团公布全年业绩。
大昌行公布全年业绩。
佐丹奴公布全年业绩。
富智康公布全年业绩。
15:00 五矿资源股东特别大会。
3月9日（周五）
东方海外国际公布全年业绩。
普拉达公布全年业绩。
IGG公布全年业绩。
万科海外置业公布全年业绩。
天虹纺织公布全年业绩。
华润水泥公布全年业绩。
3月12日（周一）
会德丰公布全年业绩。
惠理集团公布全年业绩。
龙源电力公布全年业绩。
中铝国际公布全年业绩。
民生教育公布全年业绩。
09:00 东方海外国际业绩记者会。
10:00 万达酒店发展股东特别大会。
14:30 中国财险在中国举行股东特别大会。
15:00 华润水泥业绩记者会。
3月13日（周二）
华能国际电力公布全年业绩。
香港飞机工程公布全年业绩。
创科实业公布全年业绩。
港灯公布全年业绩。
361度公布全年业绩。
海通国际公布全年业绩。
11:00 天马影视股东特别大会。
*龙源电力业绩记者会。
3月14日（周三）
公布2月底止外汇基金境外资产数字。
国泰航空公布全年业绩。
新秀丽公布全年业绩。
艾伯科技公布中期业绩。
远东环球公布全年业绩。
先进半导体公布全年业绩。
3月15日（周四）
太古公布全年业绩。
太古地产公布全年业绩。
九兴控股公布全年业绩。
中兴通讯公布全年业绩。
保利协鑫能源公布全年业绩。
15:00 鼎亿集团股东特别大会。
3月16日（周五）
*长和公布全年业绩。
*长实集团公布全年业绩。
*长江基建公布全年业绩。
*电能实业公布全年业绩。
大酒店公布全年业绩。
中国建筑国际公布全年业绩。
福耀玻璃公布全年业绩。
09:30 君阳金融股东特别大会。
10:30 路讯通股东特别大会。
14:00 裕元工业股东特别大会。
3月19日（周一）
公布2017年12月至2018年2月失业率。
美丽华酒店公布全年业绩。
*药明生物公布全年业绩。
09:30 招商局港口股东特别大会。
13:00 中国平安在中国举行股东特别大会。
3月20日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
公布2月份进出口数据。
中国平安公布全年业绩。
3月21日（周三）
腾讯控股公布全年业绩。
吉利汽车公布全年业绩。
中国动向公布全年业绩。
保利置业公布全年业绩。
10:00 恒盛地产股东特别大会。
3月22日（周四）
中国石油公布全年业绩。
*中国生物制药公布全年业绩。
拉夏贝尔公布全年业绩。
3月23日（周五）
合景泰富公布全年业绩。
紫金矿业公布全年业绩。
江苏宁沪公布全年业绩。
中国太平公布全年业绩。
*国药控股公布全年业绩。
3月26日（周一）
中国海外发展公布全年业绩。
美图公司公布全年业绩。
南方航空公布全年业绩。
南车时代电气公布全年业绩。
万洲国际公布全年业绩。
10:00 众安在线公布全年业绩。
3月27日（周二）
公布2月份进出口数据。
安东油田服务公布全年业绩。
3月28日（周三）
光大控股公布全年业绩。
TCL多媒体公布全年业绩。
*中粮控股公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)