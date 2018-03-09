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亚洲
March 9, 2018 / 3:32 AM / 2 days ago

《香港重要政经日程》--3月9日-3月28日

3 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

3月9日（周五）

东方海外国际公布全年业绩。

普拉达公布全年业绩。

IGG公布全年业绩。

万科置业海外公布全年业绩。

天虹纺织公布全年业绩。

华润水泥公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

3月12日（周一）

会德丰公布全年业绩。

惠理集团公布全年业绩。

龙源电力公布全年业绩。

中铝国际公布全年业绩。

民生教育公布全年业绩。

大悦城地产公布全年业绩。

汇贤产业信托公布全年业绩。

09:00 东方海外国际业绩记者会。

10:00 万达酒店发展股东特别大会。

14:30 中国财险在中国举行股东特别大会。

15:00 华润水泥业绩记者会。

16:30 嘉华集团新春酒会。

3月13日（周二）

金猫银猫首日挂牌。

华能国际电力公布全年业绩。

香港飞机工程公布全年业绩。

创科实业公布全年业绩。

港灯公布全年业绩。

361度公布全年业绩。

海通国际公布全年业绩。

中教控股公布全年业绩。

金蝶国际公布全年业绩。

龙源电力业绩记者会。

*长江生命科技公布全年业绩。

11:00 天马影视股东特别大会。

11:00 星展唯高达中国房地产及房地产投资信托基金分析及展望记者会。

14:30 建业地产业绩记者会。

3月14日（周三）

公布2月底止外汇基金境外资产数字。

亚洲实业>1737.HK>首日挂牌。

宾仕国际首日挂牌。

国泰航空公布全年业绩。

新秀丽公布全年业绩。

艾伯科技公布中期业绩。

远东环球公布全年业绩。

先进半导体公布全年业绩。

中国奥园公布全年业绩。

中骏置业公布全年业绩。

保诚公布全年业绩。

旭辉控股集团公布全年业绩。

新城发展控股公布全年业绩。

*中银航空租赁公布全年业绩。

*莱蒙国际公布全年业绩。

11:30 金蝶国际全年业绩发布会。

3月15日（周四）

太古公布全年业绩。

太古地产公布全年业绩。

九兴控股公布全年业绩。

中兴通讯公布全年业绩。

保利协鑫能源公布全年业绩。

泓富产业信托公布全年业绩。

TOM集团公布全年业绩。

冠捷科技公布全年业绩。

中国联通公布全年业绩。

协鑫新能源公布全年业绩。

路讯通公布全年业绩。

百仕达控股公布全年业绩。

*白云山公布全年业绩。

*大庆乳业公布全年业绩。

*易鑫集团公布全年业绩。

15:00 鼎亿集团股东特别大会。

15:00 中国奥园地产全年业绩发布会。

3月16日（周五）

中国博奇环保首日挂牌。

光丽科技首日挂牌。

通达宏泰首日挂牌。

长和公布全年业绩。

长实集团公布全年业绩。

长江基建公布全年业绩。

电能实业公布全年业绩。

大酒店公布全年业绩。

中国建筑国际公布全年业绩。

福耀玻璃公布全年业绩。

国泰君安国际公布全年业绩。

中航科工公布全年业绩。

重庆银行公布全年业绩。

福寿园公布全年业绩。

嘉里建设公布全年业绩。

金沙中国公布全年业绩。

中石化炼化公布全年业绩。

魏桥纺织公布全年业绩。

招金矿业公布全年业绩。

浙江沪杭甬公布全年业绩。

*金地商置公布全年业绩。

09:30 君阳金融股东特别大会。

10:30 路讯通股东特别大会。

14:00 裕元工业股东特别大会。

3月19日（周一）

公布2017年12月至2018年2月失业率。

美丽华酒店公布全年业绩。

药明生物公布全年业绩。

阅文集团公布全年业绩。

鑫网易商公布全年业绩。

阳光油砂公布全年业绩。

青岛港公布全年业绩。

富力地产公布全年业绩。

舜宇光学科技公布全年业绩。

西部水泥公布全年业绩。

*石药集团公布全年业绩。

*勒泰商业地产公布全年业绩。

09:30 招商局港口股东特别大会。

13:00 中国平安在中国举行股东特别大会。

3月20日（周二）

公布2月份消费物价指数（CPI）。

公布2月份进出口数据。

中国平安公布全年业绩。

碧桂园公布全年业绩。

金鹰商贸集团公布全年业绩。

香港小轮（集团） 50.HK>公布全年业绩。

嘉华国际公布全年业绩。

昆仑能源公布全年业绩。

马鞍山钢铁公布全年业绩。

新华保险公布全年业绩。

上海石油化工公布全年业绩。

康师傅控股公布全年业绩。

众安在綫公布全年业绩。

*雅生活服务公布全年业绩。

*招商局置地公布全年业绩。

*中煤能源公布全年业绩。

*香港中华煤气公布全年业绩。

17:00 华润置地全年业绩发布会。

3月21日（周三）

腾讯控股公布全年业绩。

吉利汽车公布全年业绩。

中国动向公布全年业绩。

保利置业公布全年业绩。

*中广核新能源公布全年业绩。

*中国新城市公布全年业绩。

*华润医药公布全年业绩。

*海尔电器>1169.HK>公布全年业绩。

*恒基发展公布全年业绩。

*恒基地产公布全年业绩。

*北京京客隆公布全年业绩。

*金山软件公布全年业绩。

*保利置业集团公布全年业绩。

*瑞安房地产公布全年业绩。

*远洋集团公布全年业绩。

*电视广播公布全年业绩。

*众安房产公布全年业绩。

*中裕燃气公布全年业绩。

*周黑鸭公布全年业绩。

10:00 恒盛地产股东特别大会。

3月22日（周四）

中国石油公布全年业绩。

中国生物制药公布全年业绩。

拉夏贝尔公布全年业绩。

3月23日（周五）

合景泰富公布全年业绩。

紫金矿业公布全年业绩。

江苏宁沪公布全年业绩。

中国太平公布全年业绩。

国药控股公布全年业绩。

西证国际证券公布全年业绩。

3月26日（周一）

中国海外发展公布全年业绩。

美图公司公布全年业绩。

南方航空公布全年业绩。

南车时代电气公布全年业绩。

万洲国际公布全年业绩。

中车时代电气公布全年业绩。

10:00 众安在线公布全年业绩。

3月27日（周二）

公布2月份进出口数据。

安东油田服务公布全年业绩。

统一企业中国公布全年业绩。

香港中旅公布全年业绩。

11:00 万洲国际全年业绩发布会。

3月28日（周三）

光大控股公布全年业绩。

TCL多媒体公布全年业绩。

中粮控股公布全年业绩。

霸王集团公布全年业绩。

潍柴动力公布全年业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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