《香港重要政经日程》--3月9日-3月28日

================== 今日重要政经消息=================
3月9日（周五）
东方海外国际公布全年业绩。
普拉达公布全年业绩。
IGG公布全年业绩。
万科置业海外公布全年业绩。
天虹纺织公布全年业绩。
华润水泥公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
3月12日（周一）
会德丰公布全年业绩。
惠理集团公布全年业绩。
龙源电力公布全年业绩。
中铝国际公布全年业绩。
民生教育公布全年业绩。
大悦城地产公布全年业绩。
汇贤产业信托公布全年业绩。
09:00 东方海外国际业绩记者会。
10:00 万达酒店发展股东特别大会。
14:30 中国财险在中国举行股东特别大会。
15:00 华润水泥业绩记者会。
16:30 嘉华集团新春酒会。
3月13日（周二）
金猫银猫首日挂牌。
华能国际电力公布全年业绩。
香港飞机工程公布全年业绩。
创科实业公布全年业绩。
港灯公布全年业绩。
361度公布全年业绩。
海通国际公布全年业绩。
中教控股公布全年业绩。
金蝶国际公布全年业绩。
龙源电力业绩记者会。
*长江生命科技公布全年业绩。
11:00 天马影视股东特别大会。
11:00 星展唯高达中国房地产及房地产投资信托基金分析及展望记者会。
14:30 建业地产业绩记者会。
3月14日（周三）
公布2月底止外汇基金境外资产数字。
亚洲实业>1737.HK>首日挂牌。
宾仕国际首日挂牌。
国泰航空公布全年业绩。
新秀丽公布全年业绩。
艾伯科技公布中期业绩。
远东环球公布全年业绩。
先进半导体公布全年业绩。
中国奥园公布全年业绩。
中骏置业公布全年业绩。
保诚公布全年业绩。
旭辉控股集团公布全年业绩。
新城发展控股公布全年业绩。
*中银航空租赁公布全年业绩。
*莱蒙国际公布全年业绩。
11:30 金蝶国际全年业绩发布会。
3月15日（周四）
太古公布全年业绩。
太古地产公布全年业绩。
九兴控股公布全年业绩。
中兴通讯公布全年业绩。
保利协鑫能源公布全年业绩。
泓富产业信托公布全年业绩。
TOM集团公布全年业绩。
冠捷科技公布全年业绩。
中国联通公布全年业绩。
协鑫新能源公布全年业绩。
路讯通公布全年业绩。
百仕达控股公布全年业绩。
*白云山公布全年业绩。
*大庆乳业公布全年业绩。
*易鑫集团公布全年业绩。
15:00 鼎亿集团股东特别大会。
15:00 中国奥园地产全年业绩发布会。
3月16日（周五）
中国博奇环保首日挂牌。
光丽科技首日挂牌。
通达宏泰首日挂牌。
长和公布全年业绩。
长实集团公布全年业绩。
长江基建公布全年业绩。
电能实业公布全年业绩。
大酒店公布全年业绩。
中国建筑国际公布全年业绩。
福耀玻璃公布全年业绩。
国泰君安国际公布全年业绩。
中航科工公布全年业绩。
重庆银行公布全年业绩。
福寿园公布全年业绩。
嘉里建设公布全年业绩。
金沙中国公布全年业绩。
中石化炼化公布全年业绩。
魏桥纺织公布全年业绩。
招金矿业公布全年业绩。
浙江沪杭甬公布全年业绩。
*金地商置公布全年业绩。
09:30 君阳金融股东特别大会。
10:30 路讯通股东特别大会。
14:00 裕元工业股东特别大会。
3月19日（周一）
公布2017年12月至2018年2月失业率。
美丽华酒店公布全年业绩。
药明生物公布全年业绩。
阅文集团公布全年业绩。
鑫网易商公布全年业绩。
阳光油砂公布全年业绩。
青岛港公布全年业绩。
富力地产公布全年业绩。
舜宇光学科技公布全年业绩。
西部水泥公布全年业绩。
*石药集团公布全年业绩。
*勒泰商业地产公布全年业绩。
09:30 招商局港口股东特别大会。
13:00 中国平安在中国举行股东特别大会。
3月20日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
公布2月份进出口数据。
中国平安公布全年业绩。
碧桂园公布全年业绩。
金鹰商贸集团公布全年业绩。
香港小轮（集团） 50.HK>公布全年业绩。
嘉华国际公布全年业绩。
昆仑能源公布全年业绩。
马鞍山钢铁公布全年业绩。
新华保险公布全年业绩。
上海石油化工公布全年业绩。
康师傅控股公布全年业绩。
众安在綫公布全年业绩。
*雅生活服务公布全年业绩。
*招商局置地公布全年业绩。
*中煤能源公布全年业绩。
*香港中华煤气公布全年业绩。
17:00 华润置地全年业绩发布会。
3月21日（周三）
腾讯控股公布全年业绩。
吉利汽车公布全年业绩。
中国动向公布全年业绩。
保利置业公布全年业绩。
*中广核新能源公布全年业绩。
*中国新城市公布全年业绩。
*华润医药公布全年业绩。
*海尔电器>1169.HK>公布全年业绩。
*恒基发展公布全年业绩。
*恒基地产公布全年业绩。
*北京京客隆公布全年业绩。
*金山软件公布全年业绩。
*保利置业集团公布全年业绩。
*瑞安房地产公布全年业绩。
*远洋集团公布全年业绩。
*电视广播公布全年业绩。
*众安房产公布全年业绩。
*中裕燃气公布全年业绩。
*周黑鸭公布全年业绩。
10:00 恒盛地产股东特别大会。
3月22日（周四）
中国石油公布全年业绩。
中国生物制药公布全年业绩。
拉夏贝尔公布全年业绩。
3月23日（周五）
合景泰富公布全年业绩。
紫金矿业公布全年业绩。
江苏宁沪公布全年业绩。
中国太平公布全年业绩。
国药控股公布全年业绩。
西证国际证券公布全年业绩。
3月26日（周一）
中国海外发展公布全年业绩。
美图公司公布全年业绩。
南方航空公布全年业绩。
南车时代电气公布全年业绩。
万洲国际公布全年业绩。
中车时代电气公布全年业绩。
10:00 众安在线公布全年业绩。
3月27日（周二）
公布2月份进出口数据。
安东油田服务公布全年业绩。
统一企业中国公布全年业绩。
香港中旅公布全年业绩。
11:00 万洲国际全年业绩发布会。
3月28日（周三）
光大控股公布全年业绩。
TCL多媒体公布全年业绩。
中粮控股公布全年业绩。
霸王集团公布全年业绩。
潍柴动力公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)