《香港重要政经日程》--6月28日-7月6日

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================== 今日重要政经消息=================
6月28日（周三）
信邦控股首日挂牌。
奥玛仕国际公布年度业绩。
亚洲资源公布年度业绩。
泛海集团公布年度业绩。
泛海酒店公布年度业绩。
凯联国际酒店公布年度业绩。
震雄集团公布年度业绩。
中国国家文化产业公布年度业绩。
远东酒店实业公布年度业绩。
膳源控股公布年度业绩。
环科国际公布年度业绩。
结好金融公布年度业绩。
金卫医疗公布年度业绩。
昊天发展集团公布年度业绩。
建溢集团公布年度业绩。
信星集团公布年度业绩。
慕诗国际公布年度业绩。
维珍妮公布年度业绩。
翠华控股公布年度业绩。
09:00 北京首都机场在中国举行股东周年大会。
09:00 中石化在中国举行股东周年大会。
09:30 中铁股份在中国举行股东周年大会。
10:00 青岛港在中国举行股东周年大会。
10:30 佳兆业股东周年大会。
10:30 中国工商银行跨境金融服务论坛暨战略合作伙伴签约仪式。
12:00 美联集团股东周年大会。
13:00 洛阳钼业在中国举行股东周年大会。
14:00 中银香港股东周年大会。
14:00 中国铝业在中国举行股东周年大会。
14:30 金风科技在中国举行股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月29日（周四）
公布5月份零售销售数字。
中国水务公布年度业绩。
建业实业公布年度业绩。
沿海家园公布年度业绩。
大新金融宣派特别股息。
五龙电动车公布年度业绩。
结好控股公布年度业绩。
香港华人有限公司公布年度业绩。
汉国置业公布年度业绩。
领航医药生物科技公布年度业绩。
嘉利国际公布年度业绩。
金利丰金融公布年度业绩。
冠忠巴士集团公布年度业绩。
力宝公布年度业绩。
力宝华润公布年度业绩。
六福集团公布年度业绩。
佑威国际公布年度业绩。
09:00 中石化油服在中国举行股东周年大会。
10:00 当代置业股东周年大会。
10:30 上海证大房地产股东周年大会。
10:30 电视广播股东周年大会。
11:30 玖龙纸业股东特别大会。
*11:30 港交所与金银业贸易场签订合作备忘录。
*12:30 香港投资基金公会＂债券通＂座谈会。
13:00 复星医药在中国举行股东周年大会。
15:00 中国绿色食品股东特别大会。
15:30 阿里健康股东特别大会。
6月30日（周五）
中漆集团首日挂牌。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底外汇基金总资产数字。
中国卫生控股公布年度业绩。
华南城公布年度业绩。
资本策略地产公布年度业绩。
四洲集团公布年度业绩。
新世纪集团公布年度业绩。
中国新金融公布年度业绩。
昌兴国际公布年度业绩。
现代牧业股东周年大会。
10:30 海通国际股东周年大会。
11:00 北京建设股东周年大会。
*7月3日（周一）
11:30 华南城全年业绩发布会。
7月4日（周二）
09:30 绿地香港股东特别大会。
15:00 熊猫绿色能源股东特别大会。
15:30 中国食品股东特别大会。
7月5日（周三）
公布6月份香港PMI。
09:00 新任特首林郑月娥出席立法会答问大会。
7月6日（周四）
09:30 联想集团股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）