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《香港重要政经日程》--6月29日-7月7日
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2017年6月29日 / 凌晨2点10分 / 1 个月前

《香港重要政经日程》--6月29日-7月7日

路透新闻部

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

6月29日（周四）

公布5月份零售销售数字。

中国水务公布年度业绩。

建业实业公布年度业绩。

沿海家园公布年度业绩。

大新金融宣派特别股息。

五龙电动车公布年度业绩。

结好控股公布年度业绩。

香港华人有限公司公布年度业绩。

汉国置业公布年度业绩。

领航医药生物科技公布年度业绩。

嘉利国际公布年度业绩。

金利丰金融公布年度业绩。

冠忠巴士集团公布年度业绩。

力宝公布年度业绩。

力宝华润公布年度业绩。

六福集团公布年度业绩。

佑威国际公布年度业绩。

09:00 中石化油服在中国举行股东周年大会。

10:00 当代置业股东周年大会。

10:30 上海证大房地产股东周年大会。

10:30 电视广播股东周年大会。

11:30 玖龙纸业股东特别大会。

11:30 港交所与金银业贸易场签订合作备忘录。

12:30 香港投资基金公会＂债券通＂座谈会。

13:00 复星医药在中国举行股东周年大会。

15:00 中国绿色食品股东特别大会。

15:30 阿里健康股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月30日（周五）

中漆集团首日挂牌。

公布5月份M-3货币供应数字。

公布5月底外汇基金总资产数字。

中国卫生控股公布年度业绩。

华南城公布年度业绩。

资本策略地产公布年度业绩。

四洲集团公布年度业绩。

新世纪集团公布年度业绩。

中国新金融公布年度业绩。

昌兴国际公布年度业绩。

现代牧业股东周年大会。

10:30 海通国际股东周年大会。

11:00 北京建设股东周年大会。

7月3日（周一）

11:30 华南城全年业绩发布会。

7月4日（周二）

09:30 绿地香港股东特别大会。

15:00 熊猫绿色能源股东特别大会。

15:30 中国食品股东特别大会。

7月5日（周三）

公布6月份香港PMI。

09:00 新任特首林郑月娥出席立法会答问大会。

7月6日（周四）

09:30 联想集团股东周年大会。

*7月7日（周五）

公布6月底外汇储备资产数字。

10:00 中粮控股股东特别大会。

11:00 北控医疗股东特别大会。

15:00 白马户外媒体股东特别大会。

16:30 中国电力新能源股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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