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2017年6月8日 / 凌晨12点23分 / 2 个月前

《香港重要政经日程》--6月8日-6月20日

路透新闻部

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

6月8日（周四）

周大福珠宝公布全年业绩。

08:30 港交所第四届人民币定息及货币论坛。

09:00 中信建投证券在中国举行股东周年大会。

09:00 中石油在中国举行股东周年大会。

09:30 中国邮储银行在中国举行股东周年大会。

10:00 润东汽车股东周年大会。

10:00 汉能薄膜发电在中国举行股东周年大会。

10:30 深圳控股股东周年大会。

14:00 鞍钢在中国举行股东周年大会。

14:30 华润电力股东周年大会。

*14:30 罗兵咸永道全球娱乐及媒体前景报告新闻发布会。

*16:45 周大福珠宝业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

6月9日（周五）

10:00 招金矿业在中国举行股东周年大会。

10:30 中广核矿业股东周年大会。

13:00 中国太保在中国举行股东周年大会。

14:00 中联重科在中国举行股东周年大会。

14:30 中集集团在中国举行股东周年大会。

16:00 和谐汽车股东周年大会。

6月12日（周一）

欧舒丹公布全年业绩。

09:30 中金公司股东周年大会。

10:00 佳兆业股东特别大会。

10:30 中国海外发展股东周年大会。

14:00 中升控股股东周年大会。

14:30 国美电器股东特别大会。

6月13日（周二）

药明生物技术首日挂牌。

网龙公布首季业绩。

09:00 华能国际在中国举行股东周年大会。

10:00 中石化冠德股东周年大会。

11:00 中信股份股东周年大会。

14:30 澳博股东周年大会。

15:00 绿叶制药股东周年大会。

6月14日（周三）

公布外5月份汇基金境外资产。

08:30 ASIFMA第七届中国资本市场会议。

09:30 宏华集团股东周年大会。

11:30 远东发展年度业绩记者会。

16:30 利标品牌年度业绩及三年计划新闻发布会。

6月15日（周四）

09:00 中国铁建在中国举行股东周年大会。

09:00 绿地香港股东周年大会。

14:00 建行在中国举行股东周年大会。

15:00 恒大集团股东周年大会。

6月16日（周五）

09:00 东风集团在中国举行股东周年大会。

10:00 雨润食品在中国举行股东周年大会。

11:00 李宁股东周年大会。

14:00 中国平安在中国举行股东周年大会。

14:00 民生银行在中国举行股东周年大会。

14:00 中国交通建设在中国举行股东周年大会。

14:30 绿城中国在中国举行股东周年大会。

6月19日（周一）

09:00 紫金矿业在中国举行股东周年大会。

09:30 中信证券在中国举行股东周年大会。

11:00 世茂房地产股东周年大会。

6月20日（周二）

公布5月份消费物价指数（CPI）。

公布3-5月失业率。

09:00 中兴通讯在中国举行股东周年大会。

09:30 中国再保险在中国举行股东周年大会。

09:30 光大银行在中国举行股东周年大会。

10:00 龙源电力在中国举行股东周年大会。

14:30 中国中车在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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