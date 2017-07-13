《香港重要政经日程》--7月13日-8月4日

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================== 今日重要政经消息=================
7月13日（周四）
鸿腾六零八八精密科技首日挂牌。
11:00 味千（中国）股东特别大会。
*11:00 瑞银亚太货币下半年展望媒体电话会议。
*14:30 仲量联行香港住宅市场报告发布会。
*17:45 财务汇报局10周年庆祝酒会。
================== 近期重要政经消息=================
7月14日（周五）
11:00 腾邦控股股东特别大会。
11:00 理文化工股东特别大会。
7月17日（周一）
10:00 百丽国际股东特别大会。
14:30 雅居乐股东特别大会。
7月18日（周二）
公布4-6月失业率。
内蒙古能建首日挂牌。
中国升海食品首日挂牌。
港灯公布中期业绩。
维达国际公布中期业绩。
7月19日（周三）
中原银行首日挂牌。
11:00 正道集团股东特别大会。
7月20日（周四）
公布6月份消费物价指数（CPI）。
长江基建公布中期业绩。
电能实业公布中期业绩。
11:00 富豪产业信托股东特别大会。
7月21日（周五）
11:00 长城环亚控股股东特别大会。
7月24日（周一）
14:00 中国城市轨道交通在中国举行股东特别大会。
7月25日（周二）
和电香港公布中期业绩。
10:00 国美金融科技股东特别大会。
7月26日（周三）
10:00 领展股东周年大会。
10:30 阿里健康股东周年大会。
12:00 周大福珠宝股东周年大会。
14:30 百丽国际股东周年大会。
7月27日（周四）
公布6月份进出口数字。
恒隆地产公布中期业绩。
恒隆集团公布中期业绩。
14:30 中远海运港口股东特别大会。
7月28日（周五）
10:00 创维数码股东周年大会。
15:00 壹传媒股东周年大会。
7月31日（周一）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底外汇基金总资产。
汇丰控股公布中期业绩。
恒生银行公布中期业绩。
10:30 霭华押业股东周年大会。
14:00 人保集团在中国举行股东特别大会。
8月2日（周三）
渣打集团公布中期业绩。
8月3日（周四）
长和公布中期业绩。
长实地产公布中期业绩。
8月4日（周五）
希慎兴业公布中期业绩。
大酒店公布中期业绩。
10:00 阳光油砂股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）