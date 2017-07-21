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《香港重要政经日程》--7月21日-8月10日
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2017年7月21日 / 凌晨2点06分 / 18 天前

《香港重要政经日程》--7月21日-8月10日

路透新闻部

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

7月21日（周五）

富道集团首日挂牌。

10:30 大唐投资股东周年大会。

11:00 长城环亚控股股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月24日（周一）

14:00 中国城市轨道交通在中国举行股东特别大会。

15:30 伟易达股东周年大会。

7月25日（周二）

和电香港公布中期业绩。

ASM太平洋公布中期业绩。

10:00 国美金融科技股东特别大会。

7月26日（周三）

IMAX中国公布中期业绩。

中信大锰公布中期业绩。

生力啤公布中期业绩。

10:00 领展股东周年大会。

10:30 阿里健康股东周年大会。

12:00 周大福珠宝股东周年大会。

14:30 百丽国际股东周年大会。

7月27日（周四）

公布6月份进出口数字。

恒隆地产公布中期业绩。

恒隆集团公布中期业绩。

14:30 中远海运港口股东特别大会。

7月28日（周五）

友邦保险公布中期业绩。

10:00 创维数码股东周年大会。

15:00 壹传媒股东周年大会。

7月31日（周一）

公布6月份M-3货币供应数字。

公布6月底外汇基金总资产。

汇丰控股公布中期业绩。

恒生银行公布中期业绩。

10:30 霭华押业股东周年大会。

14:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

8月1日（周二）

09:30 华宝国际股东周年大会。

8月2日（周三）

公布6月份零售销售数字。

渣打集团公布中期业绩。

8月3日（周四）

*公布7月份香港PMI。

长和公布中期业绩。

长实地产公布中期业绩。

8月4日（周五）

希慎兴业公布中期业绩。

大酒店公布中期业绩。

福耀玻璃公布中期业绩。

10:00 先施股东周年大会。

10:00 阳光油砂股东特别大会。

8月7日（周一）

公布7月底外汇储备资产数字。

09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。

8月8日（周二）

白马户外媒体公布中期业绩。

朗廷酒店投资公布中期业绩。

统一企业中国公布中期业绩。

8月9日（周三）

中国光大绿色环保公布中期业绩。

港交所公布中期业绩。

*8月10日（周四）

海信科龙公布中期业绩。

宏利金融公布第二季度业绩。

10:00 中国燃气股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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