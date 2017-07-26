《香港重要政经日程》--7月26日-8月15日

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================== 今日重要政经消息=================
7月26日（周三）
IMAX中国公布中期业绩。
中信大锰公布中期业绩。
生力啤公布中期业绩。
10:00 领展股东周年大会。
10:30 阿里健康股东周年大会。
12:00 周大福珠宝股东周年大会。
14:30 百丽国际股东周年大会。
16:30 通力电子中期业绩发布会。
================== 近期重要政经消息=================
7月27日（周四）
公布6月份进出口数字。
恒隆地产公布中期业绩。
恒隆集团公布中期业绩。
TCL多媒体公布中期业绩。
11:00 银联集团强积金预设投资策略及投资展望记者会。
14:30 中远海运港口股东特别大会。
7月28日（周五）
友邦保险公布中期业绩。
太平洋航运公布中期业绩。
置富产业信托公布中期业绩。
汇贤产业信托公布中期业绩。
中信资源公布中期业绩。
10:00 创维数码股东周年大会。
15:00 壹传媒股东周年大会。
7月31日（周一）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底外汇基金总资产。
汇丰控股公布中期业绩。
恒生银行公布中期业绩。
10:30 霭华押业股东周年大会。
14:00 人保集团在中国举行股东特别大会。
8月1日（周二）
09:30 华宝国际股东周年大会。
澳门公布7月份博彩收入。
澳博控股公布中期业绩。
8月2日（周三）
公布6月份零售销售数字。
渣打集团公布中期业绩。
TOM集团公布中期业绩。
有线宽频公布中期业绩。
8月3日（周四）
公布7月份香港PMI。
长和公布中期业绩。
长实地产公布中期业绩。
时代地产公布中期业绩。
美高梅中国公布中期业绩。
8月4日（周五）
希慎兴业公布中期业绩。
大酒店公布中期业绩。
福耀玻璃公布中期业绩。
华润水泥公布中期业绩。
10:00 先施股东周年大会。
10:00 阳光油砂股东特别大会。
8月7日（周一）
公布7月底外汇储备资产数字。
中电控股公布中期业绩。
09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。
8月8日（周二）
白马户外媒体公布中期业绩。
朗廷酒店投资公布中期业绩。
统一企业中国公布中期业绩。
中芯国际公布第二季业绩。
8月9日（周三）
中国光大绿色环保公布中期业绩。
港交所公布中期业绩。
鼎石资本公布中期业绩。
8月10日（周四）
海信科龙公布中期业绩。
宏利金融公布第二季度业绩。
港铁公布中期业绩。
10:00 中国燃气股东周年大会。
8月11日（周五）
公布第二季GDP。
哈尔滨电气公布中期业绩。
卜蜂莲花公布中期业绩。
泓富产业信托公布中期业绩。
8月15日（周二）
15:00 I.T Ltd.股东周年大会。
*安踏体育公布中期业绩。
*百宏实业公布中期业绩。
*冠君产业信托公布中期业绩。
*中国光大国际公布中期业绩。
*香港飞机工程公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)