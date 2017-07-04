《香港重要政经日程》--7月4日-7月31日

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================== 今日重要政经消息=================
7月4日（周二）
09:30 绿地香港股东特别大会。
14:30 罗兵咸回顾香港过去20年零售及消费市场及前景展望记者会。
14:30 星展香港2017年下半年投资展望记者会。
*14:30 穆迪2017年亚太区银行业媒体会议。
*15:00 TCL多媒体雷鸟品牌与腾讯深度战略合作发布会。
15:00 戴德梁行第二季香港写字楼及零售租赁市场回顾与展望。
15:00 熊猫绿色能源股东特别大会。
15:30 中国食品股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月5日（周三）
公布6月份香港PMI。
09:00 新任特首林郑月娥出席立法会答问大会。
7月6日（周四）
09:30 联想集团股东周年大会。
7月7日（周五）
公布6月底外汇储备资产数字。
10:00 中粮控股股东特别大会。
11:00 北控医疗股东特别大会。
15:00 白马户外媒体股东特别大会。
16:30 中国电力新能源股东特别大会。
7月10日（周一）
金界控股公布中期业绩。
09:30 时富金融股东特别大会。
10:00 时富投资股东特别大会。
10:30 嘉年华国际股东特别大会。
*14:30 瑞银财富管理投资总监下半年投资展望简报会。
7月11日（周二）
东光化工首日挂牌。
椰丰集团首日挂牌。
7月12日(周三)
UTS Marketing首日挂牌。
训修实业首日挂牌。
10:00 中国自动化股东特别大会。
17:00 敏华控股股东周年大会。
*7月14日（周五）
腾邦控股股东特别大会。
*7月17日（周一）
10:00 百丽国际股东特别大会。
14:30 雅居乐股东特别大会。
*7月18日（周二）
公布4-6月失业率。
*7月19日（周三）
11:00 正道集团股东特别大会。
*7月20日（周四）
公布6月份消费物价指数（CPI）。
11:00 富豪产业信托股东特别大会。
*7月21日（周五）
11:00 长城环亚控股股东特别大会。
14:00 中国城市轨道交通在中国举行股东特别大会。
*7月25日（周二）
和电香港公布中期业绩。
10:00 国美金融科技股东特别大会。
*7月27日（周四）
公布6月份进出口数字。
14:30 中远海运港口股东特别大会。
*7月31日（周一）
汇丰控股公布中期业绩。
恒生银行公布中期业绩。
14:00 人保集团在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）