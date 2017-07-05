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2017年7月5日 / 凌晨12点20分 / 1 个月内

《香港重要政经日程》--7月5日-7月31日

路透新闻部

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

7月5日（周三）

公布6月份香港PMI。

09:00 新任特首林郑月娥出席立法会答问大会。

*11:00 渣打财富管理下半年投资展望记者会。

*14:30 法国巴黎中国市场投资记者会。

================== 近期重要政经消息=================

7月6日（周四）

09:30 联想集团股东周年大会。

7月7日（周五）

公布6月底外汇储备资产数字。

10:00 中粮控股股东特别大会。

11:00 北控医疗股东特别大会。

15:00 白马户外媒体股东特别大会。

16:30 中国电力新能源股东特别大会。

7月10日（周一）

金界控股公布中期业绩。

09:30 时富金融股东特别大会。

10:00 时富投资股东特别大会。

10:30 嘉年华国际股东特别大会。

14:30 瑞银财富管理投资总监下半年投资展望简报会。

7月11日（周二）

东光化工首日挂牌。

椰丰集团首日挂牌。

7月12日(周三)

UTS Marketing首日挂牌。

训修实业首日挂牌。

10:00 中国自动化股东特别大会。

17:00 敏华控股股东周年大会。

7月14日（周五）

腾邦控股股东特别大会。

7月17日（周一）

10:00 百丽国际股东特别大会。

14:30 雅居乐股东特别大会。

7月18日（周二）

公布4-6月失业率。

*内蒙古能建首日挂牌。

*中国升海食品首日挂牌。

7月19日（周三）

*中原银行首日挂牌。

11:00 正道集团股东特别大会。

7月20日（周四）

公布6月份消费物价指数（CPI）。

11:00 富豪产业信托股东特别大会。

7月21日（周五）

11:00 长城环亚控股股东特别大会。

14:00 中国城市轨道交通在中国举行股东特别大会。

7月25日（周二）

和电香港公布中期业绩。

10:00 国美金融科技股东特别大会。

*7月26日（周三）

10:00 领展股东周年大会。

10:30 阿里健康股东周年大会。

12:00 周大福珠宝股东周年大会。

14:30 百丽国际股东周年大会。

7月27日（周四）

公布6月份进出口数字。

14:30 中远海运港口股东特别大会。

*7月28日（周五）

10:00 创维数码股东周年大会。

15:00 壹传媒股东周年大会。

7月31日（周一）

汇丰控股公布中期业绩。

恒生银行公布中期业绩。

*10:30 霭华押业股东周年大会。

14:00 人保集团在中国举行股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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