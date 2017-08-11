《香港重要政经日程》--8月11日-8月31日

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================== 今日重要政经消息=================
8月11日（周五）
公布第二季GDP。
哈尔滨电气公布中期业绩。
卜蜂莲花公布中期业绩。
泓富产业信托公布中期业绩。
前海健康公布中期业绩。
福寿园公布中期业绩。
台泥国际公布中期业绩。
富智康公布中期业绩。
中国黄金国际公布中期业绩。
金沙中国公布中期业绩。
华泰证券公布中期业绩。
裕元集团公布中期业绩。
魏桥纺织公布中期业绩。
中信国际电讯公布中期业绩。
*09:00 数码港与香港交易所“创新板对新经济相关公司影响”研讨会。
10:00 保利协鑫能源股东特别大会。
*11:00 李宁中期业绩记者会。
*16:15 中信国际电讯中期业绩记者会。
*16:45 泓富产业信托中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
8月14日（周一）
万洲国际公布中期业绩。
新天绿色能源公布中期业绩。
会德丰公布中期业绩。
*福寿园中期业绩记者会。
15:00 丽新发展股东特别大会。
16:00 丽丰控股股东特别大会。
8月15日（周二）
15:00 I.T Ltd.股东周年大会。
安踏体育公布中期业绩。
百宏实业公布中期业绩。
冠君产业信托公布中期业绩。
中国光大国际公布中期业绩。
香港飞机工程公布中期业绩。
神州租车公布中期业绩。
惠理集团公布中期业绩。
大唐发电公布中期业绩。
华侨城（亚洲）公布中期业绩。
*14:15 安踏体育中期业绩记者会。
8月16日（周三）
恒生指数公司公布季度检讨结果。
国泰航空公布中期业绩。
吉利汽车公布中期业绩。
康大食品公布中期业绩。
利兴发展公布中期业绩。
创科实业公布中期业绩。
腾讯控股公布中期业绩。
龙湖地产公布中期业绩。
华润电力公布中期业绩。
合和实业公布全年业绩。
港华燃气公布中期业绩。
中广核新能源公布中期业绩。
11:00 东方报业股东周年大会。
*14:00 龙湖地产中期业绩记者会。
20:00 腾讯业绩电话会议。
8月17日（周四）
公布5-7月失业率。
中国平安公布中期业绩。
太古公布中期业绩。
太古地产公布中期业绩。
九兴控股公布中期业绩。
中国铝业公布中期业绩。
首创置业公布中期业绩。
云顶香港公布中期业绩。
永利澳门公布中期业绩。
联想集团公布首季业绩。
11:30 青建国际股东特别大会。
15:00 东方表行股东周年大会。
8月18日（周五）
中车时代电气公布中期业绩。
紫金矿业公布中期业绩。
香港电视公布中期业绩。
越秀地产公布中期业绩。
神冠公布中期业绩。
中石化炼化工程公布中期业绩。
路劲基建公布中期业绩。
华润燃气公布中期业绩。
万科置业（海外）公布中期业绩。
招商银行公布中期业绩。
青岛银行公布中期业绩。
招金矿业公布中期业绩。
大唐新能源公布中期业绩。
盛京银行公布中期业绩。
重庆银行公布中期业绩。
14:30 中国平安中期业绩记者会。
*16:45 越秀地产中期业绩记者会。
8月21日（周一）
中国海外发展公布中期业绩。
中国生物制药公布中期业绩。
康师傅公布中期业绩。
华润啤酒公布中期业绩。
香港中华煤气公布中期业绩。
理文造纸公布中期业绩。
嘉里建设公布中期业绩。
大悦城地产公布中期业绩。
锦州银行公布中期业绩。
华人置业公布中期业绩。
8月22日（周二）
公布7月消费物价指数（CPI）。
中国建筑国际公布中期业绩。
药明生物技术公布中期业绩。
361度公布中期业绩。
五矿资源公布中期业绩。
金山软件公布中期业绩。
中国外运公布中期业绩。
周黑鸭公布中期业绩。
恒基地产公布中期业绩。
华能新能源公布中期业绩。
昆仑能源公布中期业绩。
亨得利公布中期业绩。
*永达汽车公布中期业绩。
*敏实集团公布中期业绩。
*禹洲地产公布中期业绩。
*石药集团公布中期业绩。
*交银国际公布中期业绩。
*龙源电力公布中期业绩。
*富力地产公布中期业绩。
*碧桂园公布中期业绩。
*恒大健康公布中期业绩。
8月23日（周三）
中海油田服务公布中期业绩。
中石化上海石化公布中期业绩。
马钢公布中期业绩。
特步公布中期业绩。
瑞安房地产公布中期业绩。
新秀丽公布中期业绩。
电视广播公布中期业绩。
嘉华国际公布中期业绩。
浙江沪杭甬公布中期业绩。
中煤能源公布中期业绩。
*大新金融公布中期业绩。
*大新银行公布中期业绩。
11:30 六福集团股东周年大会。
8月24日（周四）
公布7月进出口数字。
中石油公布中期业绩。
美图公司公布中期业绩。
鹰君公布中期业绩。
保利置业公布中期业绩。
中国太平公布中期业绩。
新奥能源公布中期业绩。
中化化肥公布中期业绩。
中国电力公布中期业绩。
*利丰公布中期业绩。
*中信银行公布中期业绩。
*中兴通讯公布中期业绩。
11:30 长实地产股东特别大会。
8月25日（周五）
中国神华公布中期业绩。
东亚银行公布中期业绩。
安徽皖通高速公路公布中期业绩。
东方证券公布中期业绩。
*广发证券公布中期业绩。
*中国中车公布中期业绩。
*中国太保公布中期业绩。
*国药控股公布中期业绩。
10:00 波司登股东周年大会。
11:30 新奥能源中期业绩记者会。
8月28日（周一）
合景泰富公布中期业绩。
8月29日（周二）
公布7月零售销售数字。
南方航空公布中期业绩。
中远海能公布中期业绩。
云游控股公布中期业绩。
中国龙工公布中期业绩。
香港中旅公布中期业绩。
13:30 中民控股在中国举行股东周年大会。
8月30日（周三）
光大控股公布中期业绩。
中粮控股公布中期业绩。
青岛啤酒公布中期业绩。
保利协鑫能源公布中期业绩。
*国航公布中期业绩。
*中远海控公布中期业绩。
10:30 泛海集团股东周年大会。
8月31日（周四）
09:00 中国宏桥在中国举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)