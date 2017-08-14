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《香港重要政经日程》--8月14日-8月31日
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2017年8月14日 / 凌晨1点26分 / 1 天前

《香港重要政经日程》--8月14日-8月31日

路透新闻部

3 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

8月14日（周一）

万洲国际公布中期业绩。

新天绿色能源公布中期业绩。

会德丰公布中期业绩。

福寿园中期业绩记者会。

15:00 丽新发展股东特别大会。

16:00 丽丰控股股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

8月15日（周二）

15:00 I.T Ltd.股东周年大会。

安踏体育公布中期业绩。

百宏实业公布中期业绩。

冠君产业信托公布中期业绩。

中国光大国际公布中期业绩。

香港飞机工程公布中期业绩。

神州租车公布中期业绩。

惠理集团公布中期业绩。

大唐发电公布中期业绩。

华侨城（亚洲）公布中期业绩。

14:15 安踏体育中期业绩记者会。

8月16日（周三）

恒生指数公司公布季度检讨结果。

国泰航空公布中期业绩。

吉利汽车公布中期业绩。

康大食品公布中期业绩。

利兴发展公布中期业绩。

创科实业公布中期业绩。

腾讯控股公布中期业绩。

华润电力公布中期业绩。

合和实业公布全年业绩。

港华燃气公布中期业绩。

中广核新能源公布中期业绩。

*亚洲金融公布中期业绩。

*中国奥园公布中期业绩。

*金蝶国际公布中期业绩。

11:00 东方报业股东周年大会。

14:00 龙湖地产中期业绩记者会。

20:00 腾讯业绩电话会议。

8月17日（周四）

公布5-7月失业率。

中国平安公布中期业绩。

太古公布中期业绩。

太古地产公布中期业绩。

九兴控股公布中期业绩。

中国铝业公布中期业绩。

首创置业公布中期业绩。

云顶香港公布中期业绩。

永利澳门公布中期业绩。

联想集团公布首季业绩。

*百盛集团公布中期业绩。

*平安证券集团控股公布中期业绩。

11:30 青建国际股东特别大会。

15:00 东方表行股东周年大会。

8月18日（周五）

中车时代电气公布中期业绩。

紫金矿业公布中期业绩。

香港电视公布中期业绩。

越秀地产公布中期业绩。

神冠公布中期业绩。

中石化炼化工程公布中期业绩。

路劲基建公布中期业绩。

华润燃气公布中期业绩。

万科置业（海外）公布中期业绩。

招商银行公布中期业绩。

青岛银行公布中期业绩。

招金矿业公布中期业绩。

大唐新能源公布中期业绩。

盛京银行公布中期业绩。

重庆银行公布中期业绩。

*白云山 874.HK>公布中期业绩。

*新城发展控股公布中期业绩。

*华融金控公布中期业绩。

*建滔积层板公布中期业绩。

*建滔化工公布中期业绩。

*利福地产公布中期业绩。

*美丽华酒店公布中期业绩。

*深圳高速公路股份公布中期业绩。

14:30 中国平安中期业绩记者会。

16:45 越秀地产中期业绩记者会。

8月21日（周一）

中国海外发展公布中期业绩。

中国生物制药公布中期业绩。

康师傅公布中期业绩。

华润啤酒公布中期业绩。

香港中华煤气公布中期业绩。

理文造纸公布中期业绩。

嘉里建设公布中期业绩。

大悦城地产公布中期业绩。

锦州银行公布中期业绩。

华人置业公布中期业绩。

*海螺水泥公布中期业绩。

*嘉里建设公布中期业绩。

*四环医药公布中期业绩。

8月22日（周二）

公布7月消费物价指数（CPI）。

中国建筑国际公布中期业绩。

药明生物技术公布中期业绩。

361度公布中期业绩。

五矿资源公布中期业绩。

金山软件公布中期业绩。

中国外运公布中期业绩。

周黑鸭公布中期业绩。

恒基地产公布中期业绩。

华能新能源公布中期业绩。

昆仑能源公布中期业绩。

亨得利公布中期业绩。

永达汽车公布中期业绩。

敏实集团公布中期业绩。

禹洲地产公布中期业绩。

石药集团公布中期业绩。

交银国际公布中期业绩。

龙源电力公布中期业绩。

富力地产公布中期业绩。

碧桂园公布中期业绩。

恒大健康公布中期业绩。

*SOHO中国公布中期业绩。

*中国旺旺公布中期业绩。

8月23日（周三）

中海油田服务公布中期业绩。

中石化上海石化公布中期业绩。

马钢公布中期业绩。

特步公布中期业绩。

瑞安房地产公布中期业绩。

新秀丽公布中期业绩。

电视广播公布中期业绩。

嘉华国际公布中期业绩。

浙江沪杭甬公布中期业绩。

中煤能源公布中期业绩。

大新金融公布中期业绩。

大新银行公布中期业绩。

11:30 六福集团股东周年大会。

8月24日（周四）

公布7月进出口数字。

中石油公布中期业绩。

美图公司公布中期业绩。

鹰君公布中期业绩。

保利置业公布中期业绩。

中国太平公布中期业绩。

新奥能源公布中期业绩。

中化化肥公布中期业绩。

中国电力公布中期业绩。

利丰公布中期业绩。

中信银行公布中期业绩。

中兴通讯公布中期业绩。

11:30 长实地产股东特别大会。

8月25日（周五）

中国神华公布中期业绩。

东亚银行公布中期业绩。

安徽皖通高速公路公布中期业绩。

东方证券公布中期业绩。

广发证券公布中期业绩。

中国中车公布中期业绩。

中国太保公布中期业绩。

国药控股公布中期业绩。

10:00 波司登股东周年大会。

11:30 新奥能源中期业绩记者会。

8月28日（周一）

合景泰富公布中期业绩。

8月29日（周二）

公布7月零售销售数字。

南方航空公布中期业绩。

中远海能公布中期业绩。

云游控股公布中期业绩。

中国龙工公布中期业绩。

香港中旅公布中期业绩。

13:30 中民控股在中国举行股东周年大会。

8月30日（周三）

光大控股公布中期业绩。

中粮控股公布中期业绩。

青岛啤酒公布中期业绩。

保利协鑫能源公布中期业绩。

国航公布中期业绩。

中远海控公布中期业绩。

10:30 泛海集团股东周年大会。

8月31日（周四）

09:00 中国宏桥在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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