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《香港重要政经日程》--8月9日-8月30日
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2017年8月9日 / 凌晨12点17分 / 5 天前

《香港重要政经日程》--8月9日-8月30日

路透新闻部

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

8月9日（周三）

中国光大绿色环保公布中期业绩。

港交所公布中期业绩。

鼎石资本公布中期业绩。

先进半导体公布中期业绩。

旭辉控股集团公布中期业绩。

九龙仓公布中期业绩。

香港电讯公布中期业绩。

高鑫零售公布中期业绩。

*璋利国际首日挂牌。

*08:30 中芯国际业绩电话会议。

*14:30 旭辉控股中期业绩记者会。

*16:15 光大绿色环保中期业绩记者会。

16:30 越秀房产基金中期业绩记者会。

*16:30 九仓中期业绩记者会。

*16:45 港交所中期业绩记者会。

*16:45 香港电讯中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

8月10日（周四）

中国移动公布中期业绩。

李宁公布中期业绩。

电讯盈科公布中期业绩。

海信科龙公布中期业绩。

宏利金融公布第二季度业绩。

港铁公布中期业绩。

先进半导体公布中期业绩。

中国海外宏洋集团公布中期业绩。

龙光地产公布中期业绩。

越秀交通基建公布中期业绩。

10:00 中国燃气股东周年大会。

8月11日（周五）

公布第二季GDP。

哈尔滨电气公布中期业绩。

卜蜂莲花公布中期业绩。

泓富产业信托公布中期业绩。

前海健康公布中期业绩。

福寿园公布中期业绩。

台泥国际公布中期业绩。

富智康公布中期业绩。

中国黄金国际公布中期业绩。

金沙中国公布中期业绩。

华泰证券公布中期业绩。

裕元集团公布中期业绩。

魏桥纺织公布中期业绩。

中信国际电讯公布中期业绩。

8月14日（周一）

万洲国际公布中期业绩。

新天绿色能源公布中期业绩。

会德丰公布中期业绩。

15:00 丽新发展股东周年大会。

8月15日（周二）

15:00 I.T Ltd.股东周年大会。

安踏体育公布中期业绩。

百宏实业公布中期业绩。

冠君产业信托公布中期业绩。

中国光大国际公布中期业绩。

香港飞机工程公布中期业绩。

神州租车公布中期业绩。

惠理集团公布中期业绩。

大唐发电公布中期业绩。

华侨城（亚洲）公布中期业绩。

8月16日（周三）

恒生指数公司公布季度检讨结果。

国泰航空公布中期业绩。

吉利汽车公布中期业绩。

康大食品公布中期业绩。

利兴发展公布中期业绩。

创科实业公布中期业绩。

腾讯控股公布中期业绩。

龙湖地产公布中期业绩。

华润电力公布中期业绩。

合和实业公布全年业绩。

*港华燃气公布中期业绩。

*中广核新能源公布中期业绩。

11:00 东方报业股东周年大会。

20:00 腾讯业绩电话会议。

8月17日（周四）

公布5-7月失业率。

中国平安公布中期业绩。

太古公布中期业绩。

太古地产公布中期业绩。

九兴控股公布中期业绩。

中国铝业公布中期业绩。

*首创置业公布中期业绩。

*云顶香港公布中期业绩。

*永利澳门公布中期业绩。

*联想集团公布首季业绩。

15:00 东方表行股东周年大会。

8月18日（周五）

中车时代电气公布中期业绩。

紫金矿业公布中期业绩。

香港电视公布中期业绩。

越秀地产公布中期业绩。

神冠公布中期业绩。

*中石化炼化工程公布中期业绩。

*路劲基建公布中期业绩。

*华润燃气公布中期业绩。

*万科置业（海外）公布中期业绩。

*招商银行公布中期业绩。

*青岛银行公布中期业绩。

*招金矿业公布中期业绩。

*大唐新能源公布中期业绩。

14:30 中国平安中期业绩记者会。

8月21日（周一）

中国海外发展公布中期业绩。

中国生物制药公布中期业绩。

康师傅公布中期业绩。

*华润啤酒公布中期业绩。

*香港中华煤气公布中期业绩。

8月22日（周二）

公布7月消费物价指数（CPI）。

中国建筑国际公布中期业绩。

药明生物技术公布中期业绩。

361度公布中期业绩。

五矿资源公布中期业绩。

金山软件公布中期业绩。

*中国外运公布中期业绩。

*周黑鸭公布中期业绩。

*恒基地产公布中期业绩。

8月23日（周三）

中海油田服务公布中期业绩。

中石化上海石化公布中期业绩。

马钢公布中期业绩。

特步公布中期业绩。

瑞安房地产公布中期业绩。

*新秀丽公布中期业绩。

*电视广播公布中期业绩。

*嘉华国际公布中期业绩。

11:30 六福集团股东周年大会。

8月24日（周四）

公布7月进出口数字。

中石油公布中期业绩。

美图公司公布中期业绩。

鹰君公布中期业绩。

保利置业公布中期业绩。

*中国太平公布中期业绩。

8月25日（周五）

中国神华公布中期业绩。

东亚银行公布中期业绩。

安徽皖通高速公路公布中期业绩。

10:00 波司登股东周年大会。

11:30 新奥能源中期业绩记者会。

8月28日（周一）

合景泰富公布中期业绩。

8月29日（周二）

公布7月零售销售数字。

南方航空公布中期业绩。

中远海能公布中期业绩。

云游控股公布中期业绩。

中国龙工公布中期业绩。

香港中旅公布中期业绩。

8月30日（周三）

光大控股公布中期业绩。

中粮控股公布中期业绩。

青岛啤酒公布中期业绩。

*保利协鑫能源公布中期业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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