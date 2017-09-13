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《香港重要政经日程》--9月13日-9月29日
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2017年9月13日 / 凌晨2点09分 / 1 个月前

《香港重要政经日程》--9月13日-9月29日

1 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

*12:30 美联(环球)海外楼市潜力探讨暨澳洲墨尔本大型综合住宅项目记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月14日（周四）

新鸿基地产公布全年业绩。

9月15日（周五）

11:00 中国联通股东特别大会。

民生国际公布全年业绩。

9月18日（周一）

公布6-8月失业率。

时代集团公布全年业绩。

09:30 台泥国际股东特别大会。

10:00 当代置业股东特别大会。

16:30 吉利汽车股东特别大会。

9月19日（周二）

Sisram Medical首日挂牌。

松景科技公布全年业绩。

新华汇富金融公布全年业绩。

9月20日（周三）

布莱克万矿业公布全年业绩。

思捷环球公布全年业绩。

堡狮龙公布全年业绩。

新世界百货中国公布全年业绩。

新创建集团公布全年业绩。

9月21日（周四）

童园国际首日挂牌。

公布8月份消费物价指数（CPI）。

玖龙纸业公布全年业绩。

*新世界发展公布全年业绩。

10:00 富智康股东特别大会。

10:00 好孩子国际股东特别大会。

9月22日（周五）

天成国际公布全年业绩。

*丰盛机电公布全年业绩。

09:30 MI能源股东特别大会。

15:00 海信科龙在中国举行股东特别大会。

17:00 金山工业股东特别大会。

9月25日（周一）

*津上精密机床首日挂牌。

10:00 协合新能源股东特别大会。

9月26日（周二）

公布8月份进出口数字。

中华汽车公布全年业绩。

卓能（集团）公布全年业绩。

天溢森美公布全年业绩。

TSAM香港资产管理峰会。

09:00 灵宝黄金在中国举行股东特别大会。

09:30 福布斯在香港举行全球总裁会议。

10:00 中海物业股东特别大会。

14:00 中国交通建设在中国举行股东特别大会。

9月27日（周三）

京维集团公布全年业绩。

10:00 欧舒丹股东周年大会。

10:00 众安房产在中国举行股东特别大会。

9月28日（周四）

*中国天化工公布全年业绩。

*中国医疗网络公布全年业绩。

09:00 北京京客隆在中国举行股东特别大会。

9月29日（周五）

公布8月份M3货币供应。

公布8月底外汇基金总资产。

*中国金融国际公布全年业绩。

*冠军科技.HK>公布全年业绩。

08:30 香港银行家峰会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 梁慧仪

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