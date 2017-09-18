《香港重要政经日程》--9月18日-10月3日

================== 今日重要政经消息=================
9月18日（周一）
公布6-8月失业率。
时代集团公布全年业绩。
2017财资市场峰会。
09:30 台泥国际股东特别大会。
10:00 当代置业股东特别大会。
16:30 吉利汽车股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
9月19日（周二）
Sisram Medical首日挂牌。
松景科技公布全年业绩。
新华汇富金融公布全年业绩。
9月20日（周三）
布莱克万矿业公布全年业绩。
思捷环球公布全年业绩。
堡狮龙公布全年业绩。
新世界百货中国公布全年业绩。
新创建集团公布全年业绩。
9月21日（周四）
童园国际首日挂牌。
公布8月份消费物价指数（CPI）。
玖龙纸业公布全年业绩。
新世界发展公布全年业绩。
10:00 富智康股东特别大会。
10:00 好孩子国际股东特别大会。
9月22日（周五）
天成国际公布全年业绩。
丰盛机电公布全年业绩。
超大现代公布全年业绩。
09:30 MI能源股东特别大会。
15:00 海信科龙在中国举行股东特别大会。
17:00 金山工业股东特别大会。
9月25日（周一）
津上精密机床首日挂牌。
亚太资源公布全年业绩。
宏辉集团公布全年业绩。
10:00 协合新能源股东特别大会。
15:30 国际家居零售股东周年大会。
9月26日（周二）
公布8月份进出口数字。
中华汽车公布全年业绩。
卓能（集团）公布全年业绩。
天溢森美公布全年业绩。
光汇石油公布全年业绩。
恒和集团公布全年业绩。
TSAM香港资产管理峰会。
09:00 灵宝黄金在中国举行股东特别大会。
09:30 福布斯在香港举行全球总裁会议。
10:00 中海物业股东特别大会。
14:00 中国交通建设在中国举行股东特别大会。
9月27日（周三）
京维集团公布全年业绩。
PALADIN公布全年业绩。
共享经济集团公布全年业绩。
远见控股公布全年业绩。
10:00 SOHO中国在中国举行股东特别大会。
10:00 欧舒丹股东周年大会。
10:00 众安房产在中国举行股东特别大会。
9月28日（周四）
*众安保险首日挂牌。
中国天化工公布全年业绩。
中国医疗网络公布全年业绩。
09:00 北京京客隆在中国举行股东特别大会。
10:30 中建置地股东特别大会。
9月29日（周五）
公布8月份M3货币供应。
公布8月底外汇基金总资产。
中国金融国际公布全年业绩。
冠军科技.HK>公布全年业绩。
华建控股.HK>公布全年业绩。
看通集团.HK>公布全年业绩。
08:30 香港银行家峰会。
14:00 中芯国际在中国举行股东特别大会。
10月2日（周一）
国庆日翌日假期。
*10月3日（周二）
公布8月份零售销售数字。
11:00 中国恒大集团股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)