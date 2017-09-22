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《香港重要政经日程》--9月22日-10月11日
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2017年9月22日 / 凌晨1点58分 / 1 个月前

《香港重要政经日程》--9月22日-10月11日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

9月22日（周五）

天成国际公布全年业绩。

丰盛机电公布全年业绩。

超大现代公布全年业绩。

09:30 MI能源股东特别大会。

15:00 海信科龙在中国举行股东特别大会。

17:00 金山工业股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

9月25日（周一）

津上精密机床首日挂牌。

亚太资源公布全年业绩。

宏辉集团公布全年业绩。

10:00 协合新能源股东特别大会。

15:30 国际家居零售股东周年大会。

9月26日（周二）

公布8月份进出口数字。

中华汽车公布全年业绩。

卓能（集团）公布全年业绩。

天溢森美公布全年业绩。

光汇石油公布全年业绩。

恒和集团公布全年业绩。

TSAM香港资产管理峰会。

福布斯全球CEO会议。(至27日)

09:00 灵宝黄金在中国举行股东特别大会。

09:30 福布斯在香港举行全球总裁会议。

10:00 中海物业股东特别大会。

14:00 中国交通建设在中国举行股东特别大会。

9月27日（周三）

京维集团公布全年业绩。

PALADIN公布全年业绩。

共享经济集团公布全年业绩。

远见控股公布全年业绩。

创益太阳能公布全年业绩。

香港教育国际公布全年业绩。

香港资源控股公布全年业绩。

盈健医疗公布全年业绩。

福布斯全球CEO会议。

10:00 SOHO中国在中国举行股东特别大会。

10:00 欧舒丹股东周年大会。

10:00 众安房产在中国举行股东特别大会。

9月28日（周四）

众安保险首日挂牌。

中国天化工公布全年业绩。

中国医疗网络公布全年业绩。

AEON CREDIT公布中期业绩。

星凯控股公布全年业绩。

天马影视公布全年业绩。

09:00 北京京客隆在中国举行股东特别大会。

10:30 中建置地股东特别大会。

9月29日（周五）

公布8月份M3货币供应。

公布8月底外汇基金总资产。

中国金融国际公布全年业绩。

冠军科技.HK>公布全年业绩。

华建控股公布全年业绩。

看通集团公布全年业绩。

伯明翰体育公布全年业绩。

达力集团公布全年业绩。

德泰新能源集团公布全年业绩。

海王集团公布全年业绩。

寰宇国际金融公布全年业绩。

08:30 香港银行家峰会。

14:00 中芯国际在中国举行股东特别大会。

10月2日（周一）

国庆日翌日假期。

10月3日（周二）

公布8月份零售销售数字。

*汇丰公布第三期中期股息。

*恒生银行公布第三期中期股息。

11:00 中国恒大集团股东特别大会。

10月5日（周四）

中秋节翌日假期。

10月6日（周五）

日经公布9月份香港PMI。

*10月9月（周一）

公布9月底外汇储备资产数字。

10:00 远洋集团在中国举行股东特别大会。

*10月11日（周三）

行政长官林郑月娥发表上任后首份施政报告。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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