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《香港重要政经日程》--9月28日-10月31日
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2017年9月28日 / 凌晨12点26分 / 23 天前

《香港重要政经日程》--9月28日-10月31日

2 分钟阅读

================== 今日重要政经消息=================

9月28日（周四）

众安保险首日挂牌。

中国天化工公布全年业绩。

中国医疗网络公布全年业绩。

AEON CREDIT公布中期业绩。

星凯控股公布全年业绩。

天马影视公布全年业绩。

09:00 北京京客隆在中国举行股东特别大会。

10:30 中建置地股东特别大会。

*11:00 德杰律师事务所中资并购及香港IPO市场展望记者会。

*15:00 莎莎X天猫海外旗舰店开幕仪式。

*15:30 毕马威及香港总商会大湾区联合调查报告记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月29日（周五）

公布8月份M3货币供应。

公布8月底外汇基金总资产。

中国金融国际公布全年业绩。

冠军科技.HK>公布全年业绩。

华建控股公布全年业绩。

看通集团公布全年业绩。

伯明翰体育公布全年业绩。

达力集团公布全年业绩。

德泰新能源集团公布全年业绩。

海王集团公布全年业绩。

寰宇国际金融公布全年业绩。

08:30 香港银行家峰会。

*13:30 中远海发在中国举行股东特别大会。

*14:00 金山软件在中国举行股东特别大会。

14:00 中芯国际在中国举行股东特别大会。

*15:00 惠生工程股东特别大会。

10月2日（周一）

国庆日翌日假期。

10月3日（周二）

公布8月份零售销售数字。

汇丰公布第三期中期股息。

恒生银行公布第三期中期股息。

11:00 中国恒大集团股东特别大会。

10月5日（周四）

中秋节翌日假期。

10月6日（周五）

日经公布9月份香港PMI。

10月9月（周一）

公布9月底外汇储备资产数字。

10:00 远洋集团在中国举行股东特别大会。

*10:00 时代地产股东特别大会。

*10月10日（周二）

汤森路透泛亚监管峰会。

10月11日（周三）

行政长官林郑月娥发表上任后首份施政报告。

*汤森路透泛亚监管峰会。

*远东环球公布季度业绩。

*10:00 利基控股股东特别大会。

*11:30 长江实业股东特别大会。

*14:15 长江基建股东特别大会。

*10月12日（周四）

迅销公布全年业绩。

*10月13日（周五）

15:00 华显光电股东特别大会。

*10月16日（周一）

11:00 滴达国际股东特别大会。

15:30 华熙生物科技股东特别大会。

*10月17日（周二）

10:00 新城发展控股股东特别大会。

11:00 北京燃气蓝天股东特别大会。

*10月18日（周三）

公布7-9月失业率。

*10月20日（周五）

公布9月份消费物价指数（CPI）。

中国海外发展公布季度业绩。

中车时代电气公布季度业绩。

09:00 华晨中国股东特别大会。

10:00 维他奶国际股东特别大会。

10:00 江南布衣股东周年大会。

*10月26日（周四）

09:30 信和置业股东周年大会。

10:00 尖少咀置业股东周年大会。

10:00 合和公路基建股东周年大会。

10:30 信和酒店股东周年大会。

11:00 合和实业基金单位持有人周年大会。

*10月27日（周五）

公布9月份进出口数字。

10:00 阳光房地产基金股东周年大会。

*10月31日（周二）

公布9月份M3货币供应。

公布9月底外汇基金总资产。

12:00 新意网股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

整理 雷美珍

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