《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月16日

路透上海6月16日 - 中国央行周五未续做到期的MLF（中期借贷便利），但当日公开市场逆回购操作放量 ，超额对冲MLF到期规模，本周净投放达4,100亿元人民币，创近五个月来单周新高。业内人士认为，上周央行 已提前超量续做本月到期的MLF，因此今日以逆回购替代对冲也在情理之中。 在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行周四并未如3月一般跟随FED脚步上调公开市场逆回购利率 。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成为第一要务，央行因此保持定力暂按 兵不动。 业内人士指出，除维稳需要外，5月金融数据中广义货币供应量(M2)增速创新低，表明此前降杠杆监管政 策效果已显现；而前期市场利率不断上行令企业发债遇阻，对实体经济的负面影响也难以忽视，加上近期人民 币汇率走势转强，也为货币政策适度微调留出了空间。 他们并认为，尽管政策态度有所软化，但今年金融去杠杆的宏观调控方向未改，只是适度放缓监管节奏， 货币政策并未由紧转松；而且考虑到近来债市情绪恢复很快，收益率快速回落后若进一步释放放松信号，可能 会起到刺激重新加杠杆的反效果。因此政策中性的基调短期内难改，若有需要甚至在半年末过后还有微调边际 收紧的可能。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/10-6/16 -- -- -- 6,200 2,100 -- +4,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/3-6/9 -- -- -- 4,600 4,700 -- -100 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/28-6/2 -- -- -- 3,600 3,300 -- +300 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/20-5/27 -- -- -- 3,800 4,100 -- -300 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/13-5/19 -- -- -- 4,100 2,500 -- +1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/6-5/12 -- -- -- 1,900 3,100 -- -1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/29-5/5 -- -- -- 2,500 2,400 -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/22-4/28 -- -- -- 3,200 2,500 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/15-4/21 -- -- -- 3,600 1,900 -- +1,700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/8-4/14 -- -- -- 2,000 1,300 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/7 -- -- -- -- 1,000 -- -1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/25-4/1 -- -- -- -- 2,900 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/18-3/24 -- -- -- 3,000 2,200 -- +800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/11-3/17 -- -- -- 2,700 3,900 -- -1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/4-3/10 -- -- -- 1,000 2,100 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/3 -- -- -- 1,500 4,300 -- -2,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/18-2/24 -- -- -- 4,700 3,150 -- +1,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/11-2/17 -- -- -- 7,500 9,000 -- -1,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。 5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。 6.因节假日调休因素，端午假期前后两周的统计时间为5/20-5/27、5/28-6/2。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)