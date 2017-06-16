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《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月16日
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2017年6月16日 / 凌晨2点22分 / 2 个月前

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--6月16日

路透新闻部

6 分钟阅读

    路透上海6月16日 - 中国央行周五未续做到期的MLF（中期借贷便利），但当日公开市场逆回购操作放量
，超额对冲MLF到期规模，本周净投放达4,100亿元人民币，创近五个月来单周新高。业内人士认为，上周央行
已提前超量续做本月到期的MLF，因此今日以逆回购替代对冲也在情理之中。
    
    在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行周四并未如3月一般跟随FED脚步上调公开市场逆回购利率
。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成为第一要务，央行因此保持定力暂按
兵不动。
    
    业内人士指出，除维稳需要外，5月金融数据中广义货币供应量(M2)增速创新低，表明此前降杠杆监管政
策效果已显现；而前期市场利率不断上行令企业发债遇阻，对实体经济的负面影响也难以忽视，加上近期人民
币汇率走势转强，也为货币政策适度微调留出了空间。
    
    他们并认为，尽管政策态度有所软化，但今年金融去杠杆的宏观调控方向未改，只是适度放缓监管节奏，
货币政策并未由紧转松；而且考虑到近来债市情绪恢复很快，收益率快速回落后若进一步释放放松信号，可能
会起到刺激重新加杠杆的反效果。因此政策中性的基调短期内难改，若有需要甚至在半年末过后还有微调边际
收紧的可能。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -3,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    6/10-6/16          --       --         --      6,200    2,100       --        +4,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    6/3-6/9            --       --         --      4,600    4,700       --          -100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/28-6/2           --       --         --      3,600    3,300       --          +300
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/20-5/27          --       --         --      3,800    4,100       --          -300
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/13-5/19          --       --         --      4,100    2,500       --        +1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    5/6-5/12           --       --         --      1,900    3,100       --        -1,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/29-5/5           --       --         --      2,500    2,400       --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/22-4/28          --       --         --      3,200    2,500       --          +700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/15-4/21          --       --         --      3,600    1,900       --        +1,700 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/8-4/14           --       --         --      2,000    1,300       --          +700 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/2-4/7            --       --         --        --     1,000       --        -1,000 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/25-4/1           --       --         --        --     2,900       --        -2,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/18-3/24          --       --         --      3,000    2,200       --          +800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/11-3/17          --       --         --      2,700    3,900       --        -1,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/4-3/10           --       --         --      1,000    2,100       --        -1,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/3           --       --         --      1,500    4,300       --        -2,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/18-2/24          --       --         --      4,700    3,150       --        +1,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/11-2/17          --       --         --      7,500    9,000       --        -1,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/5-2/10           --       --         --        --     6,250       --        -6,250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26          --       --         --      1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22          --       --         --     14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选            
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。
     5.因节假日调休因素，清明假期前后两周的统计时间为3/25-4/1、4/2-4/7。
     6.因节假日调休因素，端午假期前后两周的统计时间为5/20-5/27、5/28-6/2。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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