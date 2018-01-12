FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月12日
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
深度分析
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
深度分析
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 12, 2018 / 5:48 AM / a day ago

《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月12日

1 分钟阅读

    路透北京1月12日 - 在连续12日按兵不动后，随着税期临近资金面收敛，中国央行暂时告别“削峰”，本
周三重启逆回购操作，全周转为净投放400亿元人民币。业内人士指出，央行相机而动助力资金面平稳，虽未
来面临缴税和春节等扰动因素，但央行料仍会通过公开市场灵活调节流动性水平。

    他们并称，短期内资金面可能还会受到跨月和春节备付需求等临时性因素冲击，且未来监管政策的落地料
亦会给整体流动性环境构成压力，稳健中性政策取向下，央行仍将坚持“削峰填谷”操作。
    
    以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 
                        2018年中国央行公开市场单周资金流向一览
                逆回购  逆回购   逆回购口径净投放量(   MLF     MLF    全口径净投放量(+
                操作量  到期量     +)/净回笼量(-)      操作   到期量    )/净回笼(-)
                                                        量            
     累计                                     -4,700                            -4,700
   1/6-1/12      4,500    4,100                 +400      --      --              +400
    1/1-1/5          0    5,100               -5,100      --      --            -5,100
 
 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。（完）   

 (整理 侯向明； 审校 边竞)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below