《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月12日

路透北京1月12日 - 在连续12日按兵不动后，随着税期临近资金面收敛，中国央行暂时告别“削峰”，本 周三重启逆回购操作，全周转为净投放400亿元人民币。业内人士指出，央行相机而动助力资金面平稳，虽未 来面临缴税和春节等扰动因素，但央行料仍会通过公开市场灵活调节流动性水平。 他们并称，短期内资金面可能还会受到跨月和春节备付需求等临时性因素冲击，且未来监管政策的落地料 亦会给整体流动性环境构成压力，稳健中性政策取向下，央行仍将坚持“削峰填谷”操作。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 2018年中国央行公开市场单周资金流向一览 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -4,700 -4,700 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 -- -- +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 -- -- -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。（完） (整理 侯向明； 审校 边竞)