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January 19, 2018 / 5:54 AM / in 2 days

《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月19日

2 分钟阅读

    路透上海1月19日 - 本周为对冲缴税高峰、例行缴准及MLF到期等对资金面的叠加影响，中国央行公开市
场扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需
求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。
    
    分析人士并认为，短期央行流动性调控边际偏松是为应对季节性资金需求高峰，同时近期金融监管新政连
续出台，可能也不乏稳定市场情绪的考量；不过刚公布的经济数据显示基本面保持平稳，而今年降杠杆仍是宏
观调控主要任务，中性货币政策基调依旧未变。
    
    以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 
                        2018年中国央行公开市场单周资金流向一览
                逆回购  逆回购   逆回购口径净投放量(   MLF     MLF    全口径净投放量(+
                操作量  到期量     +)/净回笼量(-)      操作   到期量    )/净回笼(-)
                                                        量            
     累计                                     +1,200                            +3,355
   1/13-1/19    10,600    4,700               +5,900   3,980   1,825            +8,055
   1/6-1/12      4,500    4,100                 +400      --      --              +400
    1/1-1/5          0    5,100               -5,100      --      --            -5,100
 
 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。（完）   

 (整理 边竞； 审校 吕雯瑾)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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