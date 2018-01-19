《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月19日

路透上海1月19日 - 本周为对冲缴税高峰、例行缴准及MLF到期等对资金面的叠加影响，中国央行公开市 场扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需 求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。 分析人士并认为，短期央行流动性调控边际偏松是为应对季节性资金需求高峰，同时近期金融监管新政连 续出台，可能也不乏稳定市场情绪的考量；不过刚公布的经济数据显示基本面保持平稳，而今年降杠杆仍是宏 观调控主要任务，中性货币政策基调依旧未变。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 2018年中国央行公开市场单周资金流向一览 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 +1,200 +3,355 1/13-1/19 10,600 4,700 +5,900 3,980 1,825 +8,055 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 -- -- +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 -- -- -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。（完） (整理 边竞； 审校 吕雯瑾)