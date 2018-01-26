《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月26日

路透上海1月26日 - 随着普惠金融定向降准正式落地，中国央行公开市场本周即转为净回笼，再次凸显其 维持中性货币政策基调的决心。尽管春节临近，但考虑到央行早已未雨绸缪建立“临时准备金动用安排(CRA) ”，多重工具并用有望保障节前资金面稳定。 市场人士并称，银行间资金面本周在缴税影响消退后明显转暖，短期继续关注春节提现需求情况，“临时 降准”应能提供有力支持，亦或已有银行启用CRA。长期而言，达沃斯论坛期间中国高层明确未来三年继续控 制宏观经济杠杆率，货币政策料维持中性偏紧立场。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 2018年中国央行公开市场单周资金流向一览 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -2,000 -915 1/20-1/26 5,000 8,200 -3,200 -- 1,070 -4,270 1/13-1/19 10,600 4,700 +5,900 3,980 1,825 +8,055 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 -- -- +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 -- -- -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。（完） (整理 吕雯瑾；审校 吴芳)