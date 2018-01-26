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January 26, 2018 / 6:40 AM / 3 days ago

《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月26日

2 分钟阅读

    路透上海1月26日 - 随着普惠金融定向降准正式落地，中国央行公开市场本周即转为净回笼，再次凸显其
维持中性货币政策基调的决心。尽管春节临近，但考虑到央行早已未雨绸缪建立“临时准备金动用安排(CRA)
”，多重工具并用有望保障节前资金面稳定。
            
    市场人士并称，银行间资金面本周在缴税影响消退后明显转暖，短期继续关注春节提现需求情况，“临时
降准”应能提供有力支持，亦或已有银行启用CRA。长期而言，达沃斯论坛期间中国高层明确未来三年继续控
制宏观经济杠杆率，货币政策料维持中性偏紧立场。
    
    以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 
                        2018年中国央行公开市场单周资金流向一览
                逆回购  逆回购   逆回购口径净投放量(   MLF     MLF    全口径净投放量(+
                操作量  到期量     +)/净回笼量(-)      操作   到期量    )/净回笼(-)
                                                        量            
     累计                                     -2,000                              -915
   1/20-1/26     5,000    8,200               -3,200      --   1,070            -4,270
   1/13-1/19    10,600    4,700               +5,900   3,980   1,825            +8,055
   1/6-1/12      4,500    4,100                 +400      --      --              +400
    1/1-1/5          0    5,100               -5,100      --      --            -5,100
 
 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。（完）   

 (整理 吕雯瑾；审校 吴芳)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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