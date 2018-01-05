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《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月5日
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January 5, 2018 / 7:46 AM / a day ago

《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月5日

1 分钟阅读

    路透上海1月5日 - 随着跨年过后流动性压力逐步减轻，2018年开年首周中国央行公开市场继续以静制动
，至此累计连十日零操作，单周净回笼5,100亿元人民币。交易人士表示，年末财政投放因素助益叠加月初资
金扰动因素有限，资金愈发宽松，而此前央行决定春节“临时降准”亦令机构预期平稳无忧。
    
    业内人士分析，新年伊始，随着各项监管新规细则落地，金融监管还将稳步推进，协同监管预计央行货币
政策还将恪守稳健中性，管住货币总闸门稳定市场预期同时，维持紧平衡局面；随着缴税及中下旬MLF到期等
因素还将对资金面再形成扰动，预计央行还将相机而动。
    
    以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 
                        2018年中国央行公开市场单周资金流向一览
                逆回购  逆回购   逆回购口径净投放量(   MLF     MLF    全口径净投放量(+
                操作量  到期量     +)/净回笼量(-)      操作   到期量    )/净回笼(-)
                                                        量            
     累计                                     -5,100                            -5,100
    1/1-1/5          0    5,100               -5,100      --      --            -5,100
 
 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，元旦后的一周统计区间调整为1/1-1/5。   

 (整理 吴芳； 审校 吕雯瑾)

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