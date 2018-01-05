《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月5日

路透上海1月5日 - 随着跨年过后流动性压力逐步减轻，2018年开年首周中国央行公开市场继续以静制动 ，至此累计连十日零操作，单周净回笼5,100亿元人民币。交易人士表示，年末财政投放因素助益叠加月初资 金扰动因素有限，资金愈发宽松，而此前央行决定春节“临时降准”亦令机构预期平稳无忧。 业内人士分析，新年伊始，随着各项监管新规细则落地，金融监管还将稳步推进，协同监管预计央行货币 政策还将恪守稳健中性，管住货币总闸门稳定市场预期同时，维持紧平衡局面；随着缴税及中下旬MLF到期等 因素还将对资金面再形成扰动，预计央行还将相机而动。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 2018年中国央行公开市场单周资金流向一览 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -5,100 -5,100 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 -- -- -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，元旦后的一周统计区间调整为1/1-1/5。 (整理 吴芳； 审校 吕雯瑾)