《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月11日

路透北京2月11日 - 在定向降准以及临时准备金动用安排（CRA）等多措并举的帮助下，虽临近中国农历 春节之际，但银行间市场流动性超预期宽松，央行公开市场亦维持了全周零操作，单周净回笼2,200亿元人民 币，为连续第三周净回笼。 业内人士认为，央行今年以来未雨绸缪式地呵护资金面，虽有国内假期提现需求的压力，但金融机构陆续 使用CRA，加上公开市场储备工具充足，节前流动性保持平稳偏松已成定局。 他们并指出，随着央行净回笼累积效应显现，加之未到期逆回购余额回落至千亿以内，春节后流动性仍面 临扰动；不过在央行工作会议以“稳”为主的基调下，预计其仍会借助公开市场灵活操作维稳资金面。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 2018年中国央行公开市场单周资金流向一览 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -11,800 -10,715 2/3-2/11 -- 2,200 -2,200 -- -- -2,200 1/27-2/2 -- 7,600 -7,600 -- -- -7,600 1/20-1/26 5,000 8,200 -3,200 -- 1,070 -4,270 1/13-1/19 10,600 4,700 +5,900 3,980 1,825 +8,055 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 -- -- +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 -- -- -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，本周统计区间为2/3-2/11。(完) (整理 侯向明; 审校 李宏薇)