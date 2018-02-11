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February 11, 2018 / 1:52 AM / in 2 days

《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月11日

2 分钟阅读

    路透北京2月11日 - 在定向降准以及临时准备金动用安排（CRA）等多措并举的帮助下，虽临近中国农历
春节之际，但银行间市场流动性超预期宽松，央行公开市场亦维持了全周零操作，单周净回笼2,200亿元人民
币，为连续第三周净回笼。

    业内人士认为，央行今年以来未雨绸缪式地呵护资金面，虽有国内假期提现需求的压力，但金融机构陆续
使用CRA，加上公开市场储备工具充足，节前流动性保持平稳偏松已成定局。

    他们并指出，随着央行净回笼累积效应显现，加之未到期逆回购余额回落至千亿以内，春节后流动性仍面
临扰动；不过在央行工作会议以“稳”为主的基调下，预计其仍会借助公开市场灵活操作维稳资金面。
    
    以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 
                        2018年中国央行公开市场单周资金流向一览
                逆回购  逆回购   逆回购口径净投放量(   MLF     MLF    全口径净投放量(+
                操作量  到期量     +)/净回笼量(-)      操作   到期量    )/净回笼(-)
                                                        量            
     累计                                    -11,800                           -10,715
   2/3-2/11         --    2,200               -2,200      --      --            -2,200
   1/27-2/2         --    7,600               -7,600      --      --            -7,600
   1/20-1/26     5,000    8,200               -3,200      --   1,070            -4,270
   1/13-1/19    10,600    4,700               +5,900   3,980   1,825            +8,055
   1/6-1/12      4,500    4,100                 +400      --      --              +400
    1/1-1/5          0    5,100               -5,100      --      --            -5,100
 
 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，本周统计区间为2/3-2/11。(完)

 (整理 侯向明; 审校 李宏薇)
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