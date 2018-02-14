《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月14日

路透北京2月14日 - 中国央行公开市场周二开展了3,930亿元人民币的中期借贷便利（MLF）操作，而本周 无逆回购到期亦无操作，以全口径计算，本周净投放3,930亿元。 央行提前超额续作本月到期的MLF，以应对春节后流动性扰动，精细化操作亦体现出央行维稳意图。市场 人士认为，央行仍延续近期提前预防未雨绸缪的操作思路，有助稳定资金预期，但节后资金到期规模亦较大， 整体流动性形势不宜过于乐观。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -11,800 -6,785 2/12-2/14 0 0 0 3,930 0 +3,930 2/3-2/11 0 2,200 -2,200 0 0 -2,200 1/27-2/2 0 7,600 -7,600 0 0 -7,600 1/20-1/26 5,000 8,200 -3,200 0 1,070 -4,270 1/13-1/19 10,600 4,700 +5,900 3,980 1,825 +8,055 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 0 0 +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 0 0 -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因春节假期因素，本周统计区间为2/12-2/14。(完) (整理 侯向明; 审校 李宏薇)