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February 2, 2018 / 6:11 AM / a day ago

《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月2日

2 分钟阅读

    路透上海2月2日 - 普惠金融定向降准、临时准备金动用安排(CRA)及月末财政支出等多因素叠加，导致1
月末前后中国银行间资金宽松程度超过预期；央行公开市场则顺势连续七日暂停操作，本周净回笼规模7,600
亿元人民币创下近两年来新高。
    
    在加大净回笼力度不让流动性过于泛滥的同时，日前存款类机构对非银机构融出隔夜资金亦受限。尽管监
管层这次窗口指导持续时间不长，但时刻严控高杠杆偏好者因资金宽松而加杠杆的态度彰显。
    
    业内人士并认为，目前来看央行维持流动性紧平衡的大方向未见改变。春节后财政支出等支撑因素不再，
CRA释放出的资金亦将逐步归还，对届时资金面需保持一定谨慎。
    
    以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 
                        2018年中国央行公开市场单周资金流向一览
                逆回购  逆回购   逆回购口径净投放量(   MLF     MLF    全口径净投放量(+
                操作量  到期量     +)/净回笼量(-)      操作   到期量    )/净回笼(-)
                                                        量            
     累计                                     -9,600                            -8,515
   1/27-2/2         --    7,600               -7,600      --      --            -7,600
   1/20-1/26     5,000    8,200               -3,200      --   1,070            -4,270
   1/13-1/19    10,600    4,700               +5,900   3,980   1,825            +8,055
   1/6-1/12      4,500    4,100                 +400      --      --              +400
    1/1-1/5          0    5,100               -5,100      --      --            -5,100
 
 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。（完）   

 (整理 李宏薇; 审校 侯向明)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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