《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月2日

路透上海2月2日 - 普惠金融定向降准、临时准备金动用安排(CRA)及月末财政支出等多因素叠加，导致1 月末前后中国银行间资金宽松程度超过预期；央行公开市场则顺势连续七日暂停操作，本周净回笼规模7,600 亿元人民币创下近两年来新高。 在加大净回笼力度不让流动性过于泛滥的同时，日前存款类机构对非银机构融出隔夜资金亦受限。尽管监 管层这次窗口指导持续时间不长，但时刻严控高杠杆偏好者因资金宽松而加杠杆的态度彰显。 业内人士并认为，目前来看央行维持流动性紧平衡的大方向未见改变。春节后财政支出等支撑因素不再， CRA释放出的资金亦将逐步归还，对届时资金面需保持一定谨慎。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 2018年中国央行公开市场单周资金流向一览 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -9,600 -8,515 1/27-2/2 -- 7,600 -7,600 -- -- -7,600 1/20-1/26 5,000 8,200 -3,200 -- 1,070 -4,270 1/13-1/19 10,600 4,700 +5,900 3,980 1,825 +8,055 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 -- -- +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 -- -- -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。（完） (整理 李宏薇; 审校 侯向明)