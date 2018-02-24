《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月24日

路透上海2月24日 - 中国央行周六公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操 作。据此计算，本周全口径净投放3,365亿元人民币。 春节前自1月25日起公开市场暂停逆回购操作，节后首日（22日）央行重启逆回购，本周四和周五的操作 总额达5,800亿元。据路透统计，本周无逆回购到期，周四有一笔2,435亿元MLF因春节顺延到期；此外周五还 有1,200亿元的国库现金定期存款到期，收回等量资金。 今年春节假期为2月15日至2月21日，周六为调休工作日。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -6,000 -3,420 2/15-2/24 5,800 0 +5,800 0 2,435 +3,365 2/12-2/14 0 0 0 3,930 0 +3,930 2/3-2/11 0 2,200 -2,200 0 0 -2,200 1/27-2/2 0 7,600 -7,600 0 0 -7,600 1/20-1/26 5,000 8,200 -3,200 0 1,070 -4,270 1/13-1/19 10,600 4,700 +5,900 3,980 1,825 +8,055 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 0 0 +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 0 0 -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.春节假期前后两周统计区间为2/12-2/14及2/15-2/24。(完) (整理 吴芳； 审校 边竞)