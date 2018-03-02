FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 2, 2018 / 6:17 AM / 2 days ago

《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月2日

2 分钟阅读

    路透上海3月2日 - 中国央行公开市场本周连三周净投放，规模1,200亿元人民币，助力机构平稳跨月。分
析人士指出，进入月初后连两日单日小幅净回笼，仍彰显央行秉承“削峰填谷”调控态度，银行间市场流动性
宽松迹象亦有所收敛，不过随着中国两会召开在即，机构预计短期资金面暂时问题不大。
    
    业内人士还认为，目前经济基本面暂时压力有限及金融领域还将去杠杆背景下，货币政策预计还将维持中
性偏紧；而3月中下旬美联储将召开议息会议，届时国内季末流动性亦面临一定挑战，中国央行的应对态度将
更为关键。

    以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 
                逆回购  逆回购   逆回购口径净投放量(   MLF     MLF    全口径净投放量(+
                操作量  到期量     +)/净回笼量(-)      操作   到期量    )/净回笼(-)
                                                        量            
     累计                                     -4,800                            -2,220
   2/25-3/2      3,900    2,700               +1,200       0       0            +1,200
   2/15-2/24     5,800        0               +5,800       0   2,435            +3,365
   2/12-2/14         0        0                    0   3,930       0            +3,930
   2/3-2/11          0    2,200               -2,200       0       0            -2,200
   1/27-2/2          0    7,600               -7,600       0       0            -7,600
   1/20-1/26     5,000    8,200               -3,200       0   1,070            -4,270
   1/13-1/19    10,600    4,700               +5,900   3,980   1,825            +8,055
   1/6-1/12      4,500    4,100                 +400       0       0              +400
    1/1-1/5          0    5,100               -5,100       0       0            -5,100
 
 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.春节假期前后两周统计区间为2/12-2/14及2/15-2/24。(完)

 (整理 吴芳； 审校 边竞)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below