《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月2日

路透上海3月2日 - 中国央行公开市场本周连三周净投放，规模1,200亿元人民币，助力机构平稳跨月。分 析人士指出，进入月初后连两日单日小幅净回笼，仍彰显央行秉承“削峰填谷”调控态度，银行间市场流动性 宽松迹象亦有所收敛，不过随着中国两会召开在即，机构预计短期资金面暂时问题不大。 业内人士还认为，目前经济基本面暂时压力有限及金融领域还将去杠杆背景下，货币政策预计还将维持中 性偏紧；而3月中下旬美联储将召开议息会议，届时国内季末流动性亦面临一定挑战，中国央行的应对态度将 更为关键。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -4,800 -2,220 2/25-3/2 3,900 2,700 +1,200 0 0 +1,200 2/15-2/24 5,800 0 +5,800 0 2,435 +3,365 2/12-2/14 0 0 0 3,930 0 +3,930 2/3-2/11 0 2,200 -2,200 0 0 -2,200 1/27-2/2 0 7,600 -7,600 0 0 -7,600 1/20-1/26 5,000 8,200 -3,200 0 1,070 -4,270 1/13-1/19 10,600 4,700 +5,900 3,980 1,825 +8,055 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 0 0 +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 0 0 -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.春节假期前后两周统计区间为2/12-2/14及2/15-2/24。(完) (整理 吴芳； 审校 边竞)