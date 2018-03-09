《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月9日

跨月后市场资金面更趋宽松，中国央行公开市场本周亦转为净回笼，规模2,400亿元人民币，终结此前连三周 净投放。而正值中国两会（人大和政协）召开期间，官方密集发声，均指向今年宏观政策主基调依旧指向控总 量和调结构，在此基础上货币政策仍会保持定力。 分析人士指出，从最新数据看中国经济运行仍稳定，政策调控仍会更为偏重降杠杆和防风险。特别是年初 以来为护航春节前现金需求，流动性多数时间都明显偏宽松，若这一局面持续下去，势必引发杠杆率反弹，央 行随后还会坚持微调，在“削峰填谷”思路指导下，让资金面维持在基本平衡局面。 他们并认为，3月美联储（FED）升息概率很大，而中国央行本周仅等量续做了到期的MLF（中期借贷便利 ），而考虑到下周还有MLF到期，这无疑为随后再次进行MLF操作并紧跟FED上调利率埋下伏笔。 以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 逆回购 逆回购 逆回购口径净投放量( MLF MLF 全口径净投放量(+ 操作量 到期量 +)/净回笼量(-) 操作 到期量 )/净回笼(-) 量 累计 -7,200 -4,620 3/3-3/9 0 2,400 -2,400 1,055 1,055 -2,400 2/25-3/2 3,900 2,700 +1,200 0 0 +1,200 2/15-2/24 5,800 0 +5,800 0 2,435 +3,365 2/12-2/14 0 0 0 3,930 0 +3,930 2/3-2/11 0 2,200 -2,200 0 0 -2,200 1/27-2/2 0 7,600 -7,600 0 0 -7,600 1/20-1/26 5,000 8,200 -3,200 0 1,070 -4,270 1/13-1/19 10,600 4,700 +5,900 3,980 1,825 +8,055 1/6-1/12 4,500 4,100 +400 0 0 +400 1/1-1/5 0 5,100 -5,100 0 0 -5,100 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.春节假期前后两周统计区间为2/12-2/14及2/15-2/24。(完) (整理 边竞; 审校 吕雯瑾)