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March 9, 2018 / 5:47 AM / a day ago

《2018年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月9日

2 分钟阅读

跨月后市场资金面更趋宽松，中国央行公开市场本周亦转为净回笼，规模2,400亿元人民币，终结此前连三周
净投放。而正值中国两会（人大和政协）召开期间，官方密集发声，均指向今年宏观政策主基调依旧指向控总
量和调结构，在此基础上货币政策仍会保持定力。

    分析人士指出，从最新数据看中国经济运行仍稳定，政策调控仍会更为偏重降杠杆和防风险。特别是年初
以来为护航春节前现金需求，流动性多数时间都明显偏宽松，若这一局面持续下去，势必引发杠杆率反弹，央
行随后还会坚持微调，在“削峰填谷”思路指导下，让资金面维持在基本平衡局面。

    他们并认为，3月美联储（FED）升息概率很大，而中国央行本周仅等量续做了到期的MLF（中期借贷便利
），而考虑到下周还有MLF到期，这无疑为随后再次进行MLF操作并紧跟FED上调利率埋下伏笔。

    以下为2018年公开市场单周资金流向情况一览（单位:亿元人民币）: 
                逆回购  逆回购   逆回购口径净投放量(   MLF     MLF    全口径净投放量(+
                操作量  到期量     +)/净回笼量(-)      操作   到期量    )/净回笼(-)
                                                        量            
     累计                                     -7,200                            -4,620
    3/3-3/9          0    2,400               -2,400   1,055   1,055            -2,400
   2/25-3/2      3,900    2,700               +1,200       0       0            +1,200
   2/15-2/24     5,800        0               +5,800       0   2,435            +3,365
   2/12-2/14         0        0                    0   3,930       0            +3,930
   2/3-2/11          0    2,200               -2,200       0       0            -2,200
   1/27-2/2          0    7,600               -7,600       0       0            -7,600
   1/20-1/26     5,000    8,200               -3,200       0   1,070            -4,270
   1/13-1/19    10,600    4,700               +5,900   3,980   1,825            +8,055
   1/6-1/12      4,500    4,100                 +400       0       0              +400
    1/1-1/5          0    5,100               -5,100       0       0            -5,100
 
 注: 1.浏览央行2017年公开市场单周资金流向一览，请点选
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.春节假期前后两周统计区间为2/12-2/14及2/15-2/24。(完)

 (整理 边竞; 审校 吕雯瑾)
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