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亚洲
February 24, 2018 / 6:31 AM / a day ago

〔表格〕中国1月铁矿石、钢材进出口分项数据

3 分钟阅读

    路透北京2月24日 - 以下是中国海关公布的1月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                           1月         同比%    美元/吨
  进口:
  铁矿砂            100,343,009         9.29  68,886.79
   原产地
   澳大利亚          64,539,856        12.66  65,205.96
   巴西              19,611,538         7.52  76,230.08
   南非               4,608,628           17  73,968.93
   伊朗               2,037,152         8.39  72,652.39
   印度               1,719,492       -49.47  77,632.88
   秘鲁               1,264,790        33.97  75,226.89
   智利               1,053,111         0.35  88,256.56
   加拿大               987,092        53.95  83,435.47
   乌克兰               855,948        74.94 101,451.21
   毛里塔尼亚           594,915        41.46  54,568.32
   越南                 459,771       583.62  56,192.86
   委内瑞拉             458,275       -15.61  78,002.78
   蒙古                 443,443        41.05  40,652.94
   俄罗斯联邦           352,936        -2.46  72,961.89
   新西兰               315,495       -31.32  44,077.57
   美国                 252,040        98.38 113,644.68
   阿拉伯联合酋长国     215,751         9.26  87,517.06
   缅甸                 197,570        33.09  32,230.37
   马来西亚             184,373         7.24  60,035.28
   哈萨克斯坦           115,086        29.67  67,417.33
   沙特阿拉伯            42,743            -  75,783.73
   印度尼西亚            10,504       -95.04  27,195.93
   墨西哥                10,264            -  60,174.49
   巴基斯坦               4,072       -72.85  33,590.13
   韩国                   3,663            -  74,144.42
   巴林                   2,415            -  65,207.87
   老挝                   2,002       -96.12  40,563.44
   塞拉利昂                  47       -99.99  25,531.91
   瑞典                      35          250 493,571.43
   意大利                     1            -    342,000

  钢材                        -            -          -
  钢坯                        -            -          -
  不锈钢                 70,749       424.45 1,686,048.98
 
 出口:
  铁矿砂                641,124     1,380.77  71,411.22
   目的地
   日本                 291,146       572.83  69,147.51
   韩国                 225,832            -   69,877.8
   台湾                 123,521            -  76,250.13
   伊拉克                   625            -    723,664

  钢材                        -            -          -
  钢坯                        -            -          -
  不锈钢                      1       -86.99  5,305,000

  浏览各种表格请分别点选：能源             金属            农产品           
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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