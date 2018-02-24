〔表格〕中国1月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京2月24日 - 以下是中国海关公布的1月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 1月 同比% 美元/吨 进口: 铁矿砂 100,343,009 9.29 68,886.79 原产地 澳大利亚 64,539,856 12.66 65,205.96 巴西 19,611,538 7.52 76,230.08 南非 4,608,628 17 73,968.93 伊朗 2,037,152 8.39 72,652.39 印度 1,719,492 -49.47 77,632.88 秘鲁 1,264,790 33.97 75,226.89 智利 1,053,111 0.35 88,256.56 加拿大 987,092 53.95 83,435.47 乌克兰 855,948 74.94 101,451.21 毛里塔尼亚 594,915 41.46 54,568.32 越南 459,771 583.62 56,192.86 委内瑞拉 458,275 -15.61 78,002.78 蒙古 443,443 41.05 40,652.94 俄罗斯联邦 352,936 -2.46 72,961.89 新西兰 315,495 -31.32 44,077.57 美国 252,040 98.38 113,644.68 阿拉伯联合酋长国 215,751 9.26 87,517.06 缅甸 197,570 33.09 32,230.37 马来西亚 184,373 7.24 60,035.28 哈萨克斯坦 115,086 29.67 67,417.33 沙特阿拉伯 42,743 - 75,783.73 印度尼西亚 10,504 -95.04 27,195.93 墨西哥 10,264 - 60,174.49 巴基斯坦 4,072 -72.85 33,590.13 韩国 3,663 - 74,144.42 巴林 2,415 - 65,207.87 老挝 2,002 -96.12 40,563.44 塞拉利昂 47 -99.99 25,531.91 瑞典 35 250 493,571.43 意大利 1 - 342,000 钢材 - - - 钢坯 - - - 不锈钢 70,749 424.45 1,686,048.98 出口: 铁矿砂 641,124 1,380.77 71,411.22 目的地 日本 291,146 572.83 69,147.51 韩国 225,832 - 69,877.8 台湾 123,521 - 76,250.13 伊拉克 625 - 723,664 钢材 - - - 钢坯 - - - 不锈钢 1 -86.99 5,305,000 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.