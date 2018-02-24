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亚洲
February 24, 2018 / 6:31 AM / a day ago

〔表格〕中国1月银、铂金和钯进出口分项数据

5 分钟阅读

    路透北京2月24日 - 以下是中国海关公布的1月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕：

                           1月         同比%  美元/盎司
  进口: 
  银                 493,128.34        85.66   7,454.86
   原产地
   日本              326,642.61       215.56   7,690.34
   美国               70,664.43       109.04  10,787.41
   台湾                64,572.7         -3.1   1,335.66
   韩国               10,618.35        85.46   8,111.63
   中华人民共和国      7,821.04       -57.36   1,516.61
   德国                2,374.54        30.12  17,211.23
   澳大利亚            2,299.08        -0.58   24,071.9
   意大利              1,725.34        63.81  10,558.69
   瑞士                1,696.02        94.25   22,165.9
   波多黎各            1,293.93         53.6  18,467.76
   法国                1,106.24       633.31   6,657.31
   香港                  771.37       -94.64   6,398.23
   南非                  623.13         1.78  21,754.11
   马来西亚              389.23       -32.89   1,793.03
   俄罗斯联邦               201          101  31,057.05
   新加坡                 95.78       -99.35    3,725.4
   丹麦                      60         2.86   8,899.74
   荷兰                   44.77     3,344.08 127,794.49
   西班牙                    42          100   17,232.8
   加拿大                 22.75       -61.75  21,795.67
   泰国                      19            -  31,106.75
   以色列                    13            -   6,220.69
   国别（地区）不详           9       -28.02  15,551.74
   英国                    8.02        -23.5  17,568.42
   捷克                       8            -  17,460.71
   秘鲁                    7.01        600.4   3,420.94

  钯                    1,668.8        18.06 734,693.74
   原产地
   南非                  577.74        42.97 991,992.52
   台湾                  345.79        51.77  38,977.07
   德国                  210.15       188.59 948,795.02
   日本                  154.03       100.15 481,612.92
   英国                  140.64       -10.35 1,110,592.55
   比利时                    80       189.98 1,096,615.89
   波多黎各               56.69            - 1,141,325.14
   美国                   54.08        15.64 660,607.15
   韩国                   32.12         31.8 236,380.58
   意大利                 16.54        -60.3  798,860.9
   瑞士                       1       865.38 686,795.77
   荷兰                    0.02            - 2,514,715.71

  铂                   4,855.27        10.64 897,549.94
   原产地
   南非                2,396.85       -19.97 991,320.77
   日本                  835.27        19.04  538,630.9
   德国                  432.32       755.25 956,137.36
   香港                  356.58    19,655.24 996,771.72
   俄罗斯联邦            355.01        -11.1 1,001,386.1
   国别（地区）不详      148.56     14,035.2 1,008,893.33
   新加坡                 134.6        29.22 527,809.74
   英国                  111.05       304.88 1,020,273.71
   台湾                    31.1        -8.18 350,473.12
   瑞士                   23.22     1,828.49 1,236,780.94
   美国                    22.7       140.66 1,104,115.71
   意大利                  4.26       -73.06 992,777.56
   奥地利                     3       443.48 1,071,151.74
   加拿大                  0.62       -50.04 1,744,904.78
   韩国                     0.1            - 1,145,540.87
   荷兰                    0.02            - 3,178,774.84


 出口:
  银                  78,999.83       -40.54  16,810.01
   目的地
   香港               75,826.52       -42.49  17,392.08
   马来西亚               1,720        79.17   1,648.27
   泰国                   1,000     3,233.33   1,764.19
   新加坡                255.91            -    1,397.6
   德国                  124.66            -  21,170.87
   西班牙                 62.74       188.77  21,573.14
   韩国                      10            -  25,741.23

  钯                       9.73            - 215,016.74
   目的地
   韩国                    9.67            - 209,274.58
   美国                    0.06            - 1,140,460.64

  铂                      24.93       211.65 1,091,186.65
   目的地
   德国                   23.83            - 1,086,869.91
   日本                     1.1            - 1,184,702.97

  浏览各种表格请分别点选：能源             金属            农产品           
  注：银包括银粉，未锻造银和半成品银
      价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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