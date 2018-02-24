〔表格〕中国1月银、铂金和钯进出口分项数据

路透北京2月24日 - 以下是中国海关公布的1月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 1月 同比% 美元/盎司 进口: 银 493,128.34 85.66 7,454.86 原产地 日本 326,642.61 215.56 7,690.34 美国 70,664.43 109.04 10,787.41 台湾 64,572.7 -3.1 1,335.66 韩国 10,618.35 85.46 8,111.63 中华人民共和国 7,821.04 -57.36 1,516.61 德国 2,374.54 30.12 17,211.23 澳大利亚 2,299.08 -0.58 24,071.9 意大利 1,725.34 63.81 10,558.69 瑞士 1,696.02 94.25 22,165.9 波多黎各 1,293.93 53.6 18,467.76 法国 1,106.24 633.31 6,657.31 香港 771.37 -94.64 6,398.23 南非 623.13 1.78 21,754.11 马来西亚 389.23 -32.89 1,793.03 俄罗斯联邦 201 101 31,057.05 新加坡 95.78 -99.35 3,725.4 丹麦 60 2.86 8,899.74 荷兰 44.77 3,344.08 127,794.49 西班牙 42 100 17,232.8 加拿大 22.75 -61.75 21,795.67 泰国 19 - 31,106.75 以色列 13 - 6,220.69 国别（地区）不详 9 -28.02 15,551.74 英国 8.02 -23.5 17,568.42 捷克 8 - 17,460.71 秘鲁 7.01 600.4 3,420.94 钯 1,668.8 18.06 734,693.74 原产地 南非 577.74 42.97 991,992.52 台湾 345.79 51.77 38,977.07 德国 210.15 188.59 948,795.02 日本 154.03 100.15 481,612.92 英国 140.64 -10.35 1,110,592.55 比利时 80 189.98 1,096,615.89 波多黎各 56.69 - 1,141,325.14 美国 54.08 15.64 660,607.15 韩国 32.12 31.8 236,380.58 意大利 16.54 -60.3 798,860.9 瑞士 1 865.38 686,795.77 荷兰 0.02 - 2,514,715.71 铂 4,855.27 10.64 897,549.94 原产地 南非 2,396.85 -19.97 991,320.77 日本 835.27 19.04 538,630.9 德国 432.32 755.25 956,137.36 香港 356.58 19,655.24 996,771.72 俄罗斯联邦 355.01 -11.1 1,001,386.1 国别（地区）不详 148.56 14,035.2 1,008,893.33 新加坡 134.6 29.22 527,809.74 英国 111.05 304.88 1,020,273.71 台湾 31.1 -8.18 350,473.12 瑞士 23.22 1,828.49 1,236,780.94 美国 22.7 140.66 1,104,115.71 意大利 4.26 -73.06 992,777.56 奥地利 3 443.48 1,071,151.74 加拿大 0.62 -50.04 1,744,904.78 韩国 0.1 - 1,145,540.87 荷兰 0.02 - 3,178,774.84 出口: 银 78,999.83 -40.54 16,810.01 目的地 香港 75,826.52 -42.49 17,392.08 马来西亚 1,720 79.17 1,648.27 泰国 1,000 3,233.33 1,764.19 新加坡 255.91 - 1,397.6 德国 124.66 - 21,170.87 西班牙 62.74 188.77 21,573.14 韩国 10 - 25,741.23 钯 9.73 - 215,016.74 目的地 韩国 9.67 - 209,274.58 美国 0.06 - 1,140,460.64 铂 24.93 211.65 1,091,186.65 目的地 德国 23.83 - 1,086,869.91 日本 1.1 - 1,184,702.97 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：银包括银粉，未锻造银和半成品银 价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.