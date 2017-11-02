专栏节选：下一个30年，这一甲子看中国的起与日本的落--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月2日出版的当期「老谢开讲」专栏) 亚洲两个大国开启政治新局面，中国正式进入习近平时代，日本安倍也顺利连任首相； 不同的是，前者经济已奔驰30年，后者则失落了30年，这次权力重组是新的转捩点吗？

十月以来，亚洲两个重要国家完成政党权力重组，对未来的影响十分深远，值得深入探究。一个是日本首相安倍晋三提前解散国会，结果他在自民党及公明党的执政联盟囊括了三一一席，在四六五席的众议院囊括了六六．八八％的席次，安倍突袭成功，任期可以一直到二○二一年，有机会成为日本战后在位最久的首相。

另一个全世界关注的焦点是中国的「十九大」，大家注意的中央政治局七常委出炉，其中王岐山年龄超过六十八岁，正式退出中央政治局，而中国一直以来的隔代接班团队，这次广东省委书记胡春华、重庆市委书记陈敏尔都没有「入常」，堪称是打破惯例。

最后的七常委名单是习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正，七人当中，李克强有胡锦涛的影子，韩正代表江系人马，习近平已完全掌握中央政治局，而且没有钦定接班人，也使得下一个中国二十大留下更多想像空间。

**十九大后，正式进入习近平时代**

安倍的逆袭与中国的十九大有什么关系？可以回头看看在一九九○年前后，日本与中国正好是在历史重大的转捩点上，九○年是日本经济最高峰，八九年十二月二十九日，日经指数涨到历史上的三八九五七点，当时日本资产大膨胀，包括洛克斐勒大楼、哥伦比亚影业公司、梵谷、莫内最贵的名画，都被日本大企业或保险公司买走，那时日本号称买遍全世界。 但九○年日本经济盛极而衰，日经指数后来惨跌到六九九四．九点，日本资产大崩溃，企业纷纷破产倒闭，从九○年迄今，日本进入失落的年代。

而在日本的泡沫爆破中，中国开展了精采的三十年，日本经济跑到最颠峰的时候，中国发生「六四天安门事件」，当时的外资紧急撤出中国，中国经济出现很大的困难；六四之后，十三大的总书记赵紫阳下台，新的总书记由江泽民接棒，从九○年迄今，江泽民左右了中国政坛将近三十年。

这次的十九大，真正进入习近平时代，因为习近平经过奋战，从此进入大一统的新权力时代，在习近平的擘画下，未来中国有几个新的里程碑，二○一八年是改革开放四十周年，从一九七八年邓小平的摸石过河，开始走改革开放的大路，这是中国辉煌的四十年。这次习近平宣示「继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各种改革」，这是习近平的霸气。

接下来有几个重要的进程，一为二○一九年是中华人民共和国建国七十周年；二是二○年中国要全面达成小康之年，人均GDP（国内生产毛额）超过三○○○美元，帮助八千万人脱贫，习近平说：「全面建成小康社会，一个也不能少，共同富裕道路上，一个也不能掉队。」三是二一年中国共产党建国一百年，这是中国共产党的第一个一百年；再下一个就是二二年的中国二十大，习近平完成十年任期，会不会修改党章，继续再连任，留给外界很大的想像空间。

从一九八九年的六四事件迄今，中国完成各种改革，如今摇身一变，成为GDP超过十一兆美元的世界第二大强国，中国国力达到最高峰，与一九九○年代的日本正好成了强烈对比。九○年代，日本经济到达最高峰，日本GDP约六兆美元，距离美国的八兆美元不远，是世界第二大经济体；但是日本经济泡沫吹破，从世界第二的舞台跌下来，如今由中国坐上世界第二的宝座。

**安倍大胜，政局稳定利于推政策**

近三十年来，世界局势丕变，中国的经济像跑百米速度，狂奔了三十年，如今跑到峰顶上；日本则从山峰之颠，跌落山脚下，如今仍在调整气息。但是安倍这次的逆袭，习近平的十九大定于一尊，也意味了下一个三十年，又将有另一次巨大变化。

首先值得探讨的是日本衰败，失落三十年后，有没有翻身再起的机会？日本的政局稳定可能是一个转捩点，在日本经济颠峰的后期，中曾根康弘从一九八二年起，当了四年首相，八七年的竹下登当了两年，之后宇野宗佑只当了两个月，即因绯闻下台，此后日本首相像走马灯，换人频繁。

从海部俊树、宫泽喜一、细川护熙、羽田孜、村山富市、桥本龙太郎、小渊惠三、森喜朗，从宇野宗佑后的日本首相换了八位，平均任期大约一年，一直到○一年至○五年的小泉纯一郎，日本终于见到第一位任期五年的首相。

小泉之后交棒给安倍，他以健康问题为由，一年就下台，之后的福田康夫、麻生太郎、鸠山由纪夫、菅直人、野田佳彦任期都很短暂，一直到一二年安倍复出，他在十二月二十六日登上首相大位，任期即将届满五年，这次日本大选确立安倍可以延任到二一年，如果他不出什么差错，会是日本战后任期最长的首相，日本的政局进入稳定时代，是不是经济重生的转捩点？这是可以观察的重点。

这次安倍决定提前解散国会，外界都为他捏一把冷汗，因为安倍潜在的最大敌手东京都知事小池百合子，在东京都议会选举痛击对手，小池在声势最高的时刻组成希望之党，企图乘胜追击，安倍在此刻撄其锋，很多人都不看好。

不过，政坛命运难测，这次前党魁莲舫辞职后的日本民进党声势低迷，前原诚司率民进党集体加入希望之党，但小池排除了新加入的枝野幸男，逼得枝野重组立宪民主党，结果在野势力分裂，小池声势惨遭重击。

这次希望之党推出二三五人参选，结果只有五十人当选，反而不为小池接受的枝野重组的立宪民主党，这回七十八人参选，却有五十五人当选，这么一来，立宪民主党反而取代日本新希望党，成为日本最大在野党，而安倍的自民党与公明党的执政联盟囊括了三一三席，安倍解散国会的逆袭，算是大获全胜。

现在安倍当首相进入二一○○天，下一个目标将挑战吉田茂的二六六六天，再来是佐藤荣作的二七九八天，然后是桂太郎的二八八六天，这算是安倍的惊奇之旅。

**办好东京奥运，摆脱失落颓势**

安倍接下来的新任务，是办好二○二○年东京奥运会，上一次东京奥运会在一九六四年，揭开日本八○年代盛世的序幕，这次以筑地市场周边为奥运场馆，日本也展现极大企图心，希望从此摆脱失落的颓势，是日本的新转捩点。

日本大选后，日本股市急遽走高，安倍胜选，日经指数来到二二○八六．五点，看起来有挑战一九九七年亚洲金融风暴之前二二七五○．七点的气势，日本的产业在泡沫经济后出现巨大变化，日本的银行不断进行重组，如今，最大金控三菱日联控股市值约九○○亿美元，是日本第四大市值企业；以住友集团为主的SMFG金融集团市值五四七．三亿美元，市值排在第十位；第三大的瑞穗控股四四五．二亿美元，市值排行第十六位。在八○年代，日本出现很多金融怪兽，后来在泡沫危机中阵亡，日本的金融版图已今非昔比。

经过失落三十年的调整，日本再也找不到昔日买遍世界的霸气，从现在的轮廓可以看出几个点，一是日本汽车业在全世界仍占有一席之地，目前丰田汽车市值超过二○○○亿美元，与台湾的台积电在伯仲之间，丰田（Toyota）仍是亚洲最大汽车厂，在全球汽车界也是执牛耳；而本田（Honda）市值五四七．七亿美元，仍是日本第九大企业；日产汽车则以四○一．七亿美元市值排行第二十一位，汽车产业撑起日本重工业的一片天。

此外，日本也是汽车零组件生产大国，像电装（Denso）市值四○二亿美元，在日本排行第二十名；普利司通轮胎市值也有三九五．五亿美元，排行第二十二名，日本的汽车产业仍是重要产业聚落，且汽车创造的周边产业效应仍大，未来仍将扮演要角。

不过，值得注意的是，日本在新经济竞争中的未来角色，可从两个角度来探索，一是由孙正义领衔的日本软体银行，这两年软银并下总部位在英国的安谋（ARM），在AI（人工智慧）时代，软银扮演关键角色，过去这一年软银股价从五一九四日圆涨到一○三五○日圆，市值达到一千亿美元门槛，成为日本第二大市值企业。

软银是日本发展新经济的中枢神经，去年董事长孙正义出售阿里巴巴股权，套现七十九亿美元之后，软银仍持有阿里巴巴二八％股权，到目前为止，阿里巴巴仍是软银投资组合的核心。孙正义是阿里巴巴的董事，而马云也是软银的董事，今年阿里巴巴股价一度涨到一八四．七美元，市值拉升到四七三○亿美元，软银单是持有的阿里巴巴市值已达一三二四亿美元，远远超过在日本挂牌的软银市值，软银与阿里巴巴的连结，也让日本在新经济的角色中取得定位。

**AI当道，日本机器人扮全球要角**

不过，日本最难得的，仍是日本工匠技术，在工业四．○时代，日本的机器人产业将扮演重要角色，像是发那科（Fanuc）、安川电机等都是日本产业发展的新焦点。今年发那科股价从一五三○○日圆大涨到二六七六○日圆，市值达四五○亿美元，已是日本第十五大企业；而安川电机股价从一一一四日圆涨到四一七○日圆，大涨二倍多，市值攀升到一兆日圆。日本在机器人产业占有一席之地，这是日本产业发展的强项。

另外，进入AI时代，日本在光学镜头领域仍有举足轻重的地位，像光学镜头始祖佳能（Canon）今年股价从二七八○日圆涨到四一七八日圆，市值四七四．一亿美元，是日本第十三大企业。而过去几年股价惨跌到七八五日圆的索尼（SONY），今年股价涨到四六一六日圆，市值四七二．六亿美元，追紧佳能之后，成为日本第十四大企业，这是索尼的重生。

过去几年，日本经历了夏普（SHARP）的破产，显示器产业被迫重组重生，数位相机、底片厂掀起连锁倒闭风潮；今年也有高田、神户制钢的舞弊事件，但日本的产业仍充满重生的力量。日本的老龄化问题是天敌，日本泡沫调整时间够久了，如果对照中国的崛起，日本调整了三十年的经济，重新再生的力量，值得大家仔细探究。

投资的切入点是低基期，九○年代发生的六四事件是投资中国三十年千载难逢的机会，现在中国经济奔驰三十年，已不是好的切入点，反而是衰败三十年的日本，似乎出现些微重生的曙光。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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