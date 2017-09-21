专栏节选：两块钱的老板与奋进经营者--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月21日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台股站上万点已长达八十五个交易日，最近常常被问到的问题是，这次万点和二十七、八年前的万点行情，有什么不一样？我在电视上邀请福邦创投董事长黄显华，与刚刚出任康和证券董事长的叶美丽畅谈往事。

叶美丽来自云林古坑乡下，高中毕业来到台北六福客栈当小妹，因缘际会摇身变成股市的四大金钗，她说当年万点行情一天接单超过三十亿元，一天奖金分到五十几万元。

在那个台湾钱淹脚目的时代，很多人在股市翻身，还有一个特色就是钱多追逐有限的股票，在一二六八二点的年代，台湾的上市公司只有一档中兴纺织股价在五十元以下，台湾股市全都变成高价股的时代，连几档封闭型基金居然都炒到离谱的六十六元高价。

**台股仍有55家沦为全额交割股**

这次台股站上万点很久，大家都知道这是外资创造的万点行情，市场的焦点都在台积电、大立光、鸿海身上，但大家可能不知道，台股现在居然还有五十五家公司沦为全额交割股，其中股价不到三元的达十四家之多。

而这些低价股，有不少是富爸爸大集团撑腰，例如股价二．○九元的剑湖山，背后大股东是以爱之味闻名的嘉义耐斯集团，东讯是东元集团的子公司，华映是大同集团的，新世纪有群光集团当后盾。

股市上了万点，被市场竞争淘汰，就像球赛落入败部的公司居然有那么多，令人不胜唏嘘。假如，台股持续在万点之上，这些股价低残的公司有没有重见天日的一天？是值得深入研究的功课。

今年台股上万点，也出现很多丑小鸭蜕变的案例，最近我给记者出了一个题目，现在两块钱左右的公司还有十几家，谁最有翻身的潜力？

过去一年，从两块钱翻身的公司最经典的是旺宏，去年大约这个时候，旺宏股价最惨跌到三．六六元，但谁也没想到，经过减资又碰上产业景气翻扬，如今股价涨到五○．一元；如果还原权值，旺宏过去一年来，股价大涨了十几倍，这才是真正的股市大黑马。

在快闪记忆体崩跌的时候，旺宏从二○一二年亏到一六年，总共亏损二三○．五三亿元，每股净值从十二．四三元掉到五．○七元，今年执行了一次大减资计画，一次减资五○．八一％，资本额从三六一．五四亿元减为一八○．五亿元。

旺宏执行这次减资前，去年第三、四季连续两季出现获利，今年上半年本业获利九．九八亿元，比去年同期亏损十六．五一亿元，已扭转了颓势，现在股本减为一八○．五亿元，净值一九三．八八亿元，每股净值回升到一○．七五元，旺宏扭转颓势，变成一家营运正常的公司，毛利率也从一四．五八％变成三○．六％。

旺宏在「摆烂」的年代，市场上对董事长吴敏求有很多负面评价，如今记忆体看涨，旺宏股价回春，吴敏求也扬眉吐气。

第二个案例是光宝集团。光宝集团旗下有很多上市公司，像敦南、闳晖、力铭、金居开发，昂宝也归属光宝集团旗下，这些年董事长宋恭源励精图治，成为奋进老板的典范，以金属铜箔为主的金居开发，从创立以来年年亏损，到了一五年股价掉到七．三三元，每股净值剩下七．四五元，宋恭源苦思改造之道，派出专业经理人李思贤重整金居，从去年第一季起，终于转亏为盈。

**金居转亏为盈，带动光宝整治子公司**

这些年，电动车锂电池产业热络，铜箔需求也跟着炙手可热，去年金居转亏为盈，税后净利六．四三亿元，每股税后纯益（EPS）三．○五元，今年上半年税后净利已达七亿元，每股净值从七．四五元回升到十三．六三元，今年八月二十五日，金居完成四．二亿元额度的现金增资，每股四十七．八元，体质完全改变，股价更是大蜕变，从最惨的七．三三元来到六十三．七元。金居最惨的时候，市值只有十五．四三亿元，如今变成一三○．三亿元，大股东成了最大赢家，专业经理人也赢得很大肯定。

有了金居当范本，光宝集团开始用心整治旗下两家待转型的公司，一家是以生产面板变压器为主的力铭，这家资本额十一．七亿元的电子零组件厂，○三年设立，○七年股票上市，年年出现亏损，到今年上半年仍亏损二六○○万元，每股净值从十七．四四元减到五．五九元，光宝集团索性把公司交给新的经营团队，全力朝汽车电子产业转型，今年第二季已出现转亏为盈契机。力铭股价最惨跌到六．二四元，如今翻身涨到十五元以上，金居的故事，似乎在力铭身上复制。

另外是生产手机按键的闳晖，这家生产按键的公司，在金融海啸前，股价曾经大涨到二五六元，但后来手机主流改成触控，闳晖的按键成了沉重的负担。一四年公司一年亏损十三．八三亿元，EPS是负七．三元，股价也跌到十三．二元，为了扭转局势，光宝集团现在力图转型，全力朝光机电产业发展，集结精锐团队，全力整治闳晖，看起来下半年会逐渐显现效益。

有了金居当范本，光宝集团把旗下亏损的企业重新整治，金居翻转为光宝集团带来百亿市值，现在力铭、闳晖也力求脱困之道，这是一个尽责的经营者对股东最好的回报，宋恭源也成为投资者心目中积极进取的老板。

这些年被动元件产业兴旺起来，对国巨、华新集团都产生非常正面的助力，陈泰铭的国巨在金融海啸后，股价惨跌到三．○一元，这些年经过四次大减资，把资本额从二二○．五三亿元，到今年减资完成，股本缩减为三十四．九一亿元，每股净值提升到五○．二一元，股价创下二三九元新天价。

国巨最惨时，市值不到一○○亿元，如今减资四次，市值最高逾八○○亿元，陈泰铭堪称是这次被动元件产业景气的最大赢家。国巨旗下的奇力新股价从六元也涨到九十四．二元，过去经营不善的凯美，从三．五元涨到三十三．八元，智宝更是从二．○四元涨到三十一．五元，这是景气加上经营者努力打拚出来的江山。

与陈泰铭一直处在激烈竞争状态的华新集团老三焦佑衡，这些年的表现也令人刮目相看。华新科股价最惨跌到五．四二元，如今涨到八十二．一元，信昌电最惨跌到三．七一元，后来涨到四十七．五元，由焦佑麒负责经营的精成科、精星、华东到瀚宇博德，业绩都有很大的改善。

很多企业界人士告诉我，焦佑衡十分投入本业，像亏损多年的华新科，去年EPS三．九五元，过去不赚钱的信昌电，去年EPS也有一．三六元。经营亏损的PCBA厂精星，去年EPS一．○三元，PCB的瀚宇博德去年EPS也有二．一元的好成绩，可见经营是一步一脚印，焦佑衡的拚劲值得肯定。

过去华新集团常给人低价股的印象，但今年全都变了样，像是记忆体厂华邦最惨股价一．九四元，如今跑到二十七．七元，IC设计厂新唐科技最低十七．七元，如今跑到六十三．五元，这是老大焦佑钧负责的事业；老二焦佑伦主导的华新也从六．○二元涨到十五．九元，都是可圈可点；老四焦佑麒的彩晶，过去以大尺寸面板为主，股价最惨跌到一．二元，如今涨到十三．八元。今年九十几岁的焦廷标老先生看到四个儿子各有一片天，应该会感到很欣慰，今年堪称是华新焦家展翅飞翔的一年。

彩晶从大尺寸面板转战小尺寸，业绩也跟着转型，一一年每股净值跌到五．○二元，股价跌到惨不忍睹的一．二元，今年一八：九手机面板拉货，彩晶五．三代线产能几乎全满，上半年净利二十八．七亿元，EPS○．八九元，每股净值也回到十一．八五元。

**彩晶转攻小面板，每股净值大回升**

回头看，彩晶股价是从一．二元涨到十三．八元，国巨最惨是三．○一元，如今二三九元，旺宏最惨是二．一一元。现在沦为全额交割的公司，像力铭力图挣脱重围，我最近把股价在两块钱附近的公司扫描一遍，从彩晶看到华映，似乎有转机。

首先是股价两块钱的公司，本业都是亏损累累，像剑湖山上半年本业亏一．二二亿元，看起来不易有转机；本业在小赚小赔之间的是东讯；新世纪上半年本业亏三．六一亿元，金额仍太大；只有华映本业是赚钱的，上半年营业利益是九．七九亿元，去年第二季毛利率是五．五八％，今年首季上升到三一．九九％，第二季也有十五．九九％，营业利益率从负的变成正的十三．八四％及五．八九％，每股净值也从○．○九元慢慢爬升到二．○五元。再看资产负债表，华映帐上现金还有二九五．四亿元，虽然总负债仍达七○五．九八亿元，但现金流转正，也代表华映已度过危险期。

过去华映在大尺寸面板惨赔，如今转型为中小尺寸面板厂，拥有完整的四．五代线及六代线，现在当红的一八：九手机面板，华映已是中小尺寸面板厂强力竞争者，可惜华映掌握在形象欠佳的大股东手上，假如能仰赖一位睿智的经营者，像旺宏一样来一次大幅度减资，然后好好在中小尺寸市场奔驰，翻身机会应该很大，林蔚山夫妇应该好好把握这一波脱胎换骨的机会。

**东讯被WIMAX拖累，经营尚待改善**

有富爸爸当靠山的两块钱公司，除华映外，东讯是比较有希望的公司，造成东讯最大伤害的是WIMAX的投资，当初政府鼓励业者投资无限宽频，后来又抽腿，业者惨赔，东讯在那段时间年年出现巨额亏损，到了一二年，每股净值只剩下○．八五元。

这些年东讯打掉WIMAX的亏损，却也苦苦找不到出路，今年上半年本业小亏二八二一．四万元，税后亏损三○四七．九万元，EPS是负○．一元，每股净值只剩下○．五七元，东元电机持股二七．一一％，董事长刘兆凯个人持有三．七七％，东讯的本业是网路设备，以宽频产品为主，这些年在网路建置需求蓬勃发展的时代，照理说，东讯应该乘浪而上才对。

不过，WIMAX投资造成的重伤害，东讯迄今似乎无力挣脱困局，股本仍高达二十九．七三亿元，假如东讯希望重生，把股本打掉一半都不够。其实，东讯所有债务只剩十七．五六亿元，帐上现金还有三．三二亿元，旗下还有冠德光电等有价值的子公司，以东元集团的实力，只要董事长黄茂雄调兵遣将，从东元集团找来能干的经营者，要让东讯重生其实并不难，否则像黄茂雄董事长曾经是工商协进会理事长，刘兆凯又是行政院前院长刘兆玄的兄长，他们手上有一家两块钱的公司，其实面子并不好看。

这次的万点行情，留下五十五家企业在全额交割的榜单上，也许大家只看到台积电、鸿海、大立光风光的一面，竞争力每况愈下的企业，也比比皆是，大股东面对这种业绩差的企业，是积极整治或存心摆烂，市场上的投资人会给经营者评价的。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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